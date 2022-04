Davide Pecorelli rikthehet në fokus të mediave

15:52 06/04/2022

Nxjerr foto me thesarin, por askush nuk e beson më

Davide Pekorelli merr edhe një herë vëmendjen e mediave italiane. Biznesmeni italian që inskenoi zhdukjen e tij në malet e Pukës në Shqipëri në Janar të vitit të kaluar është rikthyer të flasë.

Gazeta italiane “La Nazione” publikoi disa foto të ish-arbitrit të futbollit që bënte selfie në krah të disa thasëve për të cilët Pekoreli pretendon se është thesari që ai gjeti në ishullin e Montekristos.

Mban të njëjtën kapele me ditën e paraqitjes së tij në prokurori. Gazetës italiane i ka thënë se nuk bëhet fjalë për fotomontazh, por pyetjes se ku është tani thesari i gjetur ai përgjigjet se për momentin nuk mund të thotë asgjë.

Gazetat italiane thonë se fotot mund të jenë bërë në brendësi të një garazhi që ai kishte marrë me qira, por dyshimet mbeten. Kjo sepse gjetja e një thesari të tillë nuk do të lihej në heshtje nga autoritetet italiane që do ta kishin konfirmuar atë pa asnjë vonesë.

Vetë Pekorelli që vuri në lëvizje prokuroritë e të dyja vendeve nuk i ka mbyllur ende dosjet me drejtësinë pasi hetimet për inskenimin e zhdukjes së tij mbeten të hapura.

46-vjeçari thotë se tani ka hequr dorë nga biznesi dhe se ka hapur një shoqatë bamirësie si edhe po shkruan një libër. Problemi është se pas mashtrimit të bujshëm të një viti më parë gjithçka që thotë dhe bën tani shihet me dyshim.

