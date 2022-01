Dea largohet papritur nga takimi me Enin: Ka një problem se jam vetë i tretë

21:24 31/01/2022

Këtë javë në programin e të hënës “Love Story” Dea ka zgjedhur Enin për një takim të dytë. Ata kanë diskutuar për marrëdhënien e tyre se si do të ishin si një çift. Eni ka treguar edhe për nënën e tij që nuk e ndan nga vetja dhe do të jetonte bashkë me të, por takimi është ndërprerë nga një telefonatë e papritur që duket se ka ndryshuar gjithçka. Çfarë ka ndodhur?

Dea: Nëse vajza që ti ke në krahë bën më shumë para se ty, a mendon se është një problem për ty?

Eni: Nuk ja lejoj vetes që një vajzë të marri më shumë para se unë.

Dea: Mendon se marrëdhënia në çift duhet të jetë 50-50?

Eni: Po gjërat mund të jenë të përbashkëta, po tek pjesa e shpenzimeve s’ka përse. Por ka një problem se unë jam vet i tretë.

Dea: Pse? Ke dhe mamin?

Eni: Nuk të lë ajo.

Dea: Do të jetë gjithë kohës me ty?

Eni: Do të jetë patjetër.

Dea: Nëse e dashura jote të thotë jo nuk dua ta sjellësh mamin tënd të jetoj me ne.

Eni: Nëse më ka pranuar mua më ka pranuar me të gjitha të këqijat dhe të mirat e mia.

Dea gjatë takimit ka treguar se ajo është shumë konfuze për ndjenjat e saj për Enin.

Papritur Dea merr një mesazh në telefon edhe pse është përpjekur të fsheh emocionet ajo e ka ndërprerë takimin për të bërë një telefonat. /tvklan.al