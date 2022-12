Debat në Kuvend për mënyrën e votimit, Balla-opozitës: Turpi juaj që vini me 11 kandidatura

16:38 22/12/2022

Në seancën e sotme parlamentare janë zhvilluar debate mes opozitës dhe mazhoranancës për mënyrën e votimit të kandidaturave për Avokatin e Popullit dhe anëtarin e Gjykatës Kushtetuese.

Deputeti demokrat Gazment Bardhi tha se Partia Socialiste po bashkon fletët e votimit të këtyre dy proceseve dhe se nuk po tregohen transparentë. Nga ana tjetër kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla u shpreh se është e turpshme nga ana e opozitës që ka ardhur me 11 kandidatura për këtë proces, ndërkohë që janë 28 firma deputetësh.

Pjesë nga debati në Kuvend:

Gazment Bardhi: Eksponentë të grupit tuaj parlamentar me në krye zotërinë që sapo erdhi tani janë përpjekur të intimidojnë me të gjitha format deputetë të opozitës parlamentare. Dhe forma se si këta individë të intimiduar, pjesë e këtij presioni mafioz, antikushtetues për të votuar kandidatin tuaj politik Ardian Dvorani është qe fleta e votimit për Avokatin e Popullit dhe fleta e votimit për anëtarin e Gjykatës Kushtetuese të bashkohen sikur janë ngatërruar…

Mos e bëj atë shenjë Taulant se keni lënë gjurmë në një proces korruptimi të Parlamentit të Shqipërisë, që është akti më i rëndë që ka ndodhur në këto 30 vite parlamentarizëm. Ngatërrohet fletët sikur është gabim njerëzor, që të mos shfaqen ata mes nesh që për fat të keq i janë nënshtruar intimidimit korruptim të eksponentëve më të lartë të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ajo që unë po ju kërkoj është pse po e bëni bashkarisht? Pse nuk e ndani këtë procedurë, pse e vonuat Avokatin e Popullit 3 muaj për të ardhur në seancë?

Ju e kishit deklaruar publikisht se do të votonit kandidatin e nxjerrë nga PD. Kjo është e patolerueshme, prandaj jam dhe i revoltuar. Ju mund të zgjidhni kë të doni, pa asnjë diskutim, ne e kemi bërë të qartë se nuk do marrim pjesë në procesin e përzgjedhjes së anëtarit të Gjykatës Kushtetuese. Ligji e ka rregulluar, nëse nuk arrihen 84 vota, më i miri shkon në Gjykatën Kushtetuese dhe ne nuk kemi asnjë shqetësim që më i miri të shkojë në Gjykatën Kushtetuese por procesi që keni nisur për të korruptuar deputetë është akt i papranueshëm.

Ermonela Felaj: Unë nuk thashë as ka apo s’ka kërkesë, por nga kolegët kuptova se do të paraqitet një kërkesë në seancë. Vendimin nuk e mer drejtuesi seancës por e merr Kuvendi. Zoti Bardhi, unë ju dëgjova me vëmendje, ju lashë dhe më shumë kohë. Fjalën e ka zoti Balla.

Taulant Balla: Meqë nga procedura u kalua në thelb të disa çështjeve që kemi sot për shqyrtim, unë do ta komunikoja në momentin që do të ishte çështje e rendit të ditës, çështje e zgjedhjes së Avokatit të Popullit, e cila është përgjegjësia juaj në radhë të parë, e opozitës që e sollët Kuvendin me 11 kandidatura. Të mbështetura me firmat e deputetëve, a thua që opozita në Kuvendin e Shqipërisë ka 308 deputetë, sepse fakti që kemi 11 kandidatura e 28 firma, turpi juaj që vini me 11 kandidatura.

Por, çështja juaj! Jemi njohur sot në mëngjes me një shkresë nga ana e 12 e më shumë deputetëve që është tërhequr mbështetja për një pjesë, edhe kjo është në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren. Sepse nëse një deputet tërheq mbështetjen deri në momentin e fundit përpara votimit qoftë për një nisëm ligjvënëse apo një kandidaturë mbështetëse, kjo ka vend dhe është në zbatim të rregullores. Nga ajo që kuptoj nga shërbimi i seancës janë dy kandidatura që mbeten./tvklan.al