Debat në Kuvend për traun me pagesë në Karavasta

Shpërndaje







23:48 05/12/2022

Dhori: Po nënshtroni qytetarët! Kumbaro: Interpelancë urgjente për 50 Lekë

“Karavastaja pa taksa” ka qenë kryefjala e interpelancës së kërkuar nga deputetja e PD-së, Ilda Dhori me ministren Kumbaro. Deputetja demokrate pretendon se taksimi në këtë park është i padrejtë.

“Jam e sigurt që nuk keni asnjë studim, por vetëm moton tuaj të pandryshueshme, ‘vidh e zhvat sa të mundesh’. Ju nuk keni problem se si do të mriëmbahet parku, por keni problemin se si do të ndani pushtetin dhe kush do të menaxhojë paratë që siguron parku”.

Ministrja Kumbaro ironizoi deputeten duke e cilësuar si të kotë emërtimin interpelancë ‘urgjente’ vetëm për 50 lekë.

“Jam këtu për një interpelancë urgjente. Arsyeja është kjo, arsyeja është kjo monedhë 50 Lekëshe. Nëse dikush mendon që këto i shpik unë, gabohet. Është vendimi i Këshillit të Ministrave. E gëzojmë Divjakën dhe mendojmë që mbahet me frymën e shenjtë”.

Pak ditë më parë ministrja e Turizmit, duke iu përgjigjur interesit të gazetarëve u shpreh se aty do të vendoset një biletari, e cila sipas saj vendoset në çdo zonë të parqeve kombëtare.

Klan News