Debat në sallën e Kuvendit dhe protestë jashtë saj

Shpërndaje







12:18 13/02/2023

Priten përplasje të forta mes mazhorancës dhe opozitës

Pasditja e sotme pritet të sjellë debate të forta në parlament mes mazhorancës dhe opozitës.

Ndonëse në rend të ditës janë vetëm diskutimet që kanë të bëjnë me shqetësimet e zgjedhësve, opozita pritet të kërkojë sërish me forcë praninë e Kryeministrit për të zhvilluar mocionin me debat për çështje “McGonigal”.

Ndërkohë që jashtë dyerve të kuvendit opozita ka thirrur qytetarët të protestojnë për largimin e Kryeministrit Rama, të cilin e akuzon se po bën gjithçka për të asgjësuar Partinë Demokratike.

Reagimi i demokratëve vjen pas vendimit të Konferencës së Kryetarëve që e futi mocionin me debat për çështjen “McGonigal” në seancën plenare të së enjtes dhe përjashtimit që i bëri me 10 ditë nga punimet e Kuvendit 8 deputetëve të saj.

Tv Klan