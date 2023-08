Debate në Bruksel për afatet e zgjerimit/ Rama: Autobusi i BE, më i sigurt se aeroplani rus

19:53 29/08/2023

“Unë besoj se ne duhet të jemi gati nga të dyja anët që më 2030 të zgjerohemi”.

Kjo deklaratë e Presidentit të Këshillit Europian bërë të hënën në samitin e Bledit, ka shkaktuar debate në Bruksel.

Komisioni Europian, ndryshe nga kreu i Këshillit, i sheh si të nxituar vendosjen e afateve pasi për ta më shumë se koha kur anëtarësohen vendet kandidate të Ballkanit Perëndimor, e rëndësishme është përmbushja e reformave.

Zëdhënësja e KE-së Dana Spinat tha në një dalje këtë të martë se Komisioni Europian nuk është i përqëndruar në afate kohore në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, por për t’i ndihmuar vendet kandidate për të përparuar në këtë proces, u tha gazetareve zëdhënësja e KE-së.

“Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen në mënyrë specifike ka thënë se sa të përkushtuar jemi ne që ta bëjmë të suksesshëm zgjerimin. Gjithmonë kemi thënë se zgjerimi është prioritet dhe kandidatët duhet të anëtarësohen kur të jenë gati. Kemi punuar për së afërmi me kandidatët për t’i ndihmuar që ata të kryejnë reformat. Ky proces duhet të mbetet proces i bazuar në merita dhe se kandidatët duhet të lëvizin në përputhje me suksesin e tyre në përmbushjen e kritereve”.

Kryeministri Rama, edhe pse skeptik se ky afat do të ishte i mundshëm për anëtarësimin, e përshëndeti Presidentin Michel për faktin se për herë të parë një zyrtar i Brukseli jep një datë konkrete dhe se i përmbahet atyre që premton në takimet informale duke i artikuluar me zë të lartë dhe në publik.

E pikërisht ai ishte ndër të parët që reagoi lidhur me deklaratat e zëdhënëses së Komisionit Europian duke ironizuar në njëfarë mënyre zvarritjen e procesit të anëtarësimit që pavarësisht gjithçkaje, shkruan ai në Twitter, është rruga e vetme e vendeve të rajonit.

“Po sigurisht, kjo është arsyeja pse autobusi nuk mund të bëhet kurrë aeroplan… Gjithsesi më besoni, në gjendjen aktuale të punëve të jashtme, të qëndrosh në autobusin e BE-së edhe pa ndenjëse është më e sigurt se të ulesh në një aeroplan rus, sepse udhëtimi mund të jetë shumë i ngadaltë dhe destinacioni ynë shumë larg, por një gjë është e sigurt si vdekja: Ky autobus nuk do të përplaset kurrë”.

Samiti i ardhshëm i liderëve të BE dhe Ballkanit Perëndimor do të jetë në Dhjetor dhe mesa duket kjo deklaratë e Charles Michel do të dominojë samitin.

Tv Klan