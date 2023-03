Debate në grupimin e Alibeajt: Të bashkuar në zgjedhje

15:30 06/03/2023

Dorëzohet kërkesa për t’u regjistruar në KQZ

Pas Partisë Demokratike të kryesuar nga Sali Berisha, edhe grupimi “Alibeaj” dorëzoi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për t’u regjistruar në zgjedhjet lokale të 14 Majit.

“Bëmë një veprim thjesht procedural. Është praktikë e ndjekur nga të gjitha partitë politike”, tha Indrit Sefa, përfaqësues ligjor i grupimit “Alibeaj”.

Shkresa e depozituar nga përfaqësuesi ligjor i këtij grupimi mban firmën e Enkelejd Alibeajt, i autorizuar që në 18 Mars të vitit 2022 nga Lulzim Basha, i cili pavarësisht dorëheqjes së dhënë përpara forumeve të Partisë Demokratike, në 21 Mars të vitit të kaluar, ende vijon të jetë kryetar i kësaj force politike, sipas këtij dokumenti të marrë në Gjykatën e Tiranës që është dorëzuar në KQZ.

Por deputetja Jorida Tabaku përpara mbledhjes së kryesisë dhe grupit që mbështesin Alibeajn tha se Lulzim Basha është e shkuara, pasi ka dhënë dorëheqjen dhe bëri thirrje një bashkim mes demokratëve për të dalë me një kandidat të përbashkët në këto zgjedhje.

“Duhet të ngrihemi mbi veten tonë për të ofruar një ofertë serioze për PD-në, në zgjedhjet e 14 Majit. Unë do të jem gjithmonë për bashkimin e Partisë Demokratike. Lulzim Basha ka dhënë dorëheqjen. Është e shkuara e PD-së, ne duhet të shohim nga e ardhmja. Data me firmën e tij është 18 Mars 2022.”

Enkelejd Alibeaj u beri thirrje kandidatëve të dalë nga procesi i primareve të Sali Berishës, që të futen në garën elektorale të 14 Majit nën siglën e grupimit të tij PD.

“Në funksion të bashkimit, duke konsideruar realitetet që kanë prodhuar primaret e mëparshme të PD-së në prag të zgjedhjeve të vitit 2021, votimet me primare nga grupi i Rithemelimit dhe kandidime të tjerë, i propozoj kësaj kryesie hapjen në princip ndaj gjithë prurjeve në fjalë, në mënyrë eksplicite ndaj kandidatëve demokratë të primareve gjithashtu, me synim daljen me kandidatë unik”.

Por përkundër këtij propozimi, ashtu si Tabaku edhe Gazment Bardhi ka folur në mbledhje për një bashkim real të partisë.

“Gjatë kësaj kohe ka nevojë vetëm për maturi. Gjuha e urrejtjes nuk mund të ketë vend tek ne. Jemi 70 ditë larg nga zgjedhjet. Fokusi ynë duhet të jenë vetëm zgjedhjet e 14 Majit. Ne duhet të bëjmë çdo gjë që kemi në dorë, të ofrojmë çdo gjë, që të gjendet zgjidhje dhe PD-ja dhe opozita të dalë me kandidatë të përbashkët”.

Në mbledhjen e grupit mungoi Lulzim Basha, ndërkohë që pas diskutimeve pritet që grupimi i Alibeajt të bëjë të qartë qëndrimin që do të mbajë përballë kërkesës së një pjese të deputetëve që Partia Demokratike të mos dalë e ndarë më 14 Maj.

Tv Klan