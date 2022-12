Debate për zgjedhjen e anëtarit të GJK, Alibeaj: Doni të çoni Dvoranin. Rama: Fantazi, nuk kemi asnjë vendim

17:00 22/12/2022

Kryeministri Edi Rama është përfshirë në debate me deputetët e opozitës këtë të enjte gjatë seancës plenare. Shkak është bërë zgjedhja e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese dhe Avokatit të Popullit.

Enkelejd Alibeaj është shprehur se qëllimi i mazhorancës është që dërgojë Ardian Dvoranin për anëtar të Gjykatës Kushtetuese. Ndërkohë Rama u përgjigj se kjo është fantazi nga ana e opozitës dhe për këtë çështje nuk ka një vendim nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe se deputetët janë të lirë të votojnë sipas procedurës.

Sa i përket Avokatit të Popullit, Alibeaj u shpreh se opozita nuk ka kërkuar që në krye të këtij institucioni të jetë një kandidat për opozitën. Ndërkohë, Rama u shpreh se mazhoranca nuk do të votojë kandidatin e opozitës pasi ai është “avokati i PD-së”.

Enkelejd Alibeaj: Po qe për predikime morale vetëm ti nuk mund t’u bësh këto dhe jo në këtë seancë madje. Tani për të sqaruar diçka se kërkoje vendimmarrje lirshëm, njërën, tjetrën. Po ta shpjegoj, po pate durimin për ta kuptuar do ta shohësh që gjurmët i ke. E cilat janë gjurmët? E para, për të zgjedhur një anëtar të Gjykatës Kushtetuese duhen 84 vota. Ti nuk i ke, me gjithë ato çfarë ke bërë në zgjedhje. Nuk i ke. Dhe reforma në drejtësi, ajo e votuara nga të gjithë thotë një gjë të thjeshtë. Kur nuk i ke votat, 84 vota dhe nuk i ke, me gjithë votat çfarë ke marrë më përpara, zgjidhet ai që KED ka vendosur të parin. Dakord? Bukuri. Pyetja që kam unë dhe për këdo tjetër. Pse ngulmoni ju ta fusni në votim? E para dhe e dyta përse e ngatërroni me historinë e Avokatit të Popullit? Tani po merrem meqë e përcolle problemin, e kuptova që u qartësove. Nuk ke çfarë vendimi të marrësh. Ta sjellësh këtu ka vetëm një logjikë, duke ‘peshkuar’, po përdor një fjalë të varfër, duke ‘peshkuar’ ndonjë votë andej këndej. Tani për Avokatin e Popullit, asnjëherë nga ana jonë nuk është kërkuar një Avokat Popullit për opozitën. Kurrë. E keni thënë juve, se do ia lemë opozitës. Kemi bërë vetëm një gjë të thjeshtë. Kandidaturat që kanë ardhur kanë ardhur në mënyrë transparente, kanë aplikuar, kanë mbushur ato firma, ato nënshkrime, është bërë seanca dëgjimore, publikisht kam thënë cila është mbështetja jonë. Ti e the që nuk mbështesni askënd. Është vendimmarrja juaj. Absolutisht po, për të përcaktuar dhe saktësuar këtë gjë. Pse i bashkoni ju me një kërkesë bërë fshehtas, me kuti, ashtu siç bëheshin ca kohë më parë këtu në kohën e pandemisë që është vetëm vazhdimi i skenarit për të ‘peshkuar’ vota andej këndej që të zgjidhni atë që doni ju. Kjo është fare e thjeshtë. Shumë mirë që e bëtë të qartë që nuk mbështesni asgjë nga Avokati i Popullit. Me këtë rast bëj edhe një gjë tjetër. Duke qenë se ti e di fare mirë, që në qoftë se nuk ke 3 të 5 e votave, atëherë në fund shkon çfarë KED ka përcaktuar. Më i miri shkon atje. Janë të gjithë duar jashtë jo nga politika, por të gjitha rrethrrotullimet dhe vorbullat korruptive dhe mafioze. E bëtë këtë në mënyrë të fshehtë. Pse bëhet kjo? Bëhet vetëm për këtë gjë. Për të ‘peshkuar’ dhe metodat janë korruptive dhe mafioze sepse synimi juaj është i qartë doni të çoni Ardian Dvoranin. Është zgjedhja juaj. Nuk mund ta bëni këtë duke korruptuar procedurat dhe duke kërkuar vota me presione. Kaq e thjeshtë është. Pranojeni këtë. Ky është demaskimi i procedurës. Prova, fakte, të thëna publikisht.

Edi Rama: Ky është demaskimi i një fantazie që ju e keni menduar vetë, e keni vendosur vetë dhe tani po e demaskoni vetë. More zotëri, unë i dal përballë të tëra vendimeve të mia. Nuk i iki. Dhe ju thashë. Në raste të tilla, grupi parlamentar i PS-së që është parti politike serioze, nuk është çetë, mblidhet dhe merr vendim, për një gjë apo një gjë tjetër. Keni ndonjë informacion që është mbledhur ky grup parlamentar dhe ka marrë vendim. Edhe një herë tjetër… Keni ndonjë informacion që është mbledhur ky grup parlamentar dhe ka marrë vendim që të gjithë në seancë se do të votojmë për këtë kandidat. Ja ku? Ja çfarë? Çfarë ja? Sa e tha publikisht. Çfarë tha? E dëgjova shumë mirë atë që tha kryetari i grupit dhe nuk tha asgjë ndryshe nga çfarë po përsëris unë dy herë. Ju sinqerisht duhet të merrni masa për të garantuar që keni akoma të lidhur mendjen me gjuhën, veshin me hundën, hundën me syrin. Se nuk ka mundësi. Flisni përçart. Po ju them edhe njëherë tjetër, nuk kemi asnjë vendim të kësaj natyre. Përkundrazi. Përderisa ka një procedurë që duhet të votohet… në këtë procedurë për votim, të gjithë deputetët janë të lirë të votojnë për këtë të duan nga të treja kandidaturat. Kjo është gjëja që është thënë dhe nuk ka pasur nevojë as të bëjmë mbledhje as të marrim vendime. Është votim i lirë. Me aq vota sa ka për të bërë këtë procedurë. Çfarë nuk ka more zotëri? Është habi e madhe. Ligji është i qartë. Në rast se nuk ka vota të mjaftueshme për të ndryshuar radhën respektohet radha që ka nxjerrë forumi. More është votë e lirë. Mund të dalë njëri, mund të dalë tjetri. Nëse ju do ikni do bëhet thjeshtë formalisht, do ndahen ato vota, kuvendi do bëjë procedurën e vet dhe do iki. Pse duhet gjithë ky komplikim? Apo duhet patjetër, mafia, droga, paraja, intimidimi, gjurma. Duhen këto patjetër? Kjo është shumë e qartë. Fatmirësisht për këtë ne kemi një provë shumë të thjeshtë. Jo për t’ju dhënë llogari juve se nuk kemi çfarë llogarie t’ju japim, por është një dëshirë humane për t’ju ndihmuar që të rivendosni marrëdhëniet me realitetin. Nuk kemi marrë asnjë vendim të tillë. Sa i përket tjetrës. Ju nuk keni sjellë shumë kandidatë. Ju keni sjellë një kandidat, se atë tjetrin nuk e llogarisim fare se ai ka ardhur nga rruga e vulëhumburve. Ata nuk i llogarisim. Ju llogarisim juve që nuk keni humbur vulën. Nuk kemi thënë asgjë tjetër përveçse që për Avokatin e Popullit ka një traditë, propozimin do ta bëjë opozita. Nuk duam të imponojmë, por nuk mund të na kërkoni të votojmë avokatin e PD. Avokatin e PD ta bëjmë Avokat të Popullit. Ju ç’doni t’i bëni Avokatit të Popullit, doni ta fusni te SHQUP-i? Gjeni avokat tjetër, kandidaturë tjetër. Këtu jemi. Mendojeni. Avokati i Popullit rri në detyrë se edhe atë ju e keni gjetur. Kështu që gjeni një kandidat tjetër. Mendohuni, atë kandidat që keni sjellë mbajeni tek partia ju duhet për gjyqin e vulës, ju duhet për gjyqe të tjera. Ndërkohë në asnjë gjyq me ne, ai avokat nuk ju ka sjellë fitore./tvklan.al