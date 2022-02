Debatet, Tabaku-Felajt: Qetësohu dhe pusho! Je shembulli më i shëmtuar se si zonjat bëjnë politikë

11:31 21/02/2022

Mbledhja e sotme në Komisionin Hetimor për Inceneratorët është shoqëruar me debate. Shkak është bërë takimi i kryetares së këtij komisionit, Jorida Tabaku me kreun e SPAK, Arben Kraja. Socialistët njoftuan se do ta kallëzojnë penalisht Tabakun për shpërdorim detyre dhe ushtrim të ndikimit të paligjshëm. Pas kësaj mes deputetes Felaj, Tabakut dhe më pas është përfshirë edhe deputeti demokrat Luçiano Boçi.

Jorida Tabaku: Pusho të flas unë. Pusho se do të marr masa të të përjashtoj nga komisioni. Pusho, pusho! Me qetësi zonja Felaj. Të lutem! I kërkoj shërbimeve të Kuvendit në rast tjetër ku zonja Felaj të kryejë këtë sjellje jo etike do të marr masa ta largoj nga Kuvendi.

(Ndërhyn Felaj)

Luçiano Boçi: Lëre të flasë!

Ermonela Felaj: Po patjetër!

Jorida Tabaku: Je duke prishur Komisionin Hetimor. Zonja Felaj është shembulli më i shëmtuar i mënyrës se si zonjat bëjnë politikë. Je e pakonceptueshme… Shiko, nuk ma humb dot durimin mua. Është e pakonceptueshme si një zonjë sillet këtu. A mund të pushosh të lutem? Qetësohu dhe pusho po të them. Mblidh veten dhe pusho sepse je duke prishur mbledhjen. Qetësohu dhe pusho! PS është krenare që Ermonela erdhi nga pushimet jashtë dhe erdhi me pushime të plota për të punuar ne kete komision. Ashtu sikurse u diskutua në komision, në cilësinë e kryetares se komisionit, unë organizova një takim me kreun e SPAK. Të nderuar qytetarë, nuk ka akuzë më të mirë sesa nga ata që sot duhet të ishin para drejtësisë, sesa ajo që m’u be nga znj. Felaj. Felaj në konflikt te pastër interesi sepse ishte pjese e dhënies se një prej fazave te inceneratroti dhe do të marrë peng punën e komisionit në javën me te rëndësishme, që duan te pengojën hetimin, dhe nuk duhet te ishte sot në komision. Na bën sot moral për diskutimin e ligjit. Bëje këtë padi edhe për Veliajn dhe Manjën. Këtë kallëzim bëje për vete dhe tre anëtare të komisionit. Keni qenë vendimmarrëse për Elbasanin, Fierin dhe Tiranën. Kush është në konflikt interesi është sot këtu duke u bërë mbrojtjen ne komision. Padia që sot po bën Felaj, i njëjti nga z.Zoto dhe Mertiri. Hiqe dorën nga mirokfoni. Se çfarë bëj unë e bëj vetë. Ma ka kërkuar fjalën zoti Boçi. E ka ai fjalën.

Ermonela Felaj: Fjalën e kam unë.

Luçiano Boçi: Pse te radha qumështit je ti këtu? Lëre tani se po flas. Nuk je para viteve 90 te radha. Fole ti dhe po flas unë. Është synim për të laruar vëmendjen për të larguar vëmendjen nga çështja themelore e komisionit. Më pëlqen që bëheni kaq qesharakë dhe që bëni të tilla show sepse publiku e gjykon se çfarë bëni ju dhe ne./tvklan.al