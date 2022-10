Debati në Parlament për hartën territoriale, gazetarja Elja Zotka: Opozita kërkon të mos ketë qarqe, por rajone

20:05 31/10/2022

Parlamenti zhvillon prej disa orësh debat për hartën territoriale, ku dëgjohen dy raporte; ai i mazhorancës dhe ai i opozitës.

Sipas gazetares së Tv Klan, Elja Zotka, e cila ndjek punimet e Kuvendit, vetë opozita është e ndarë në dy grupe. Ajo zyrtare kërkon që të shtohet numri i bashkive në 94 ose 98 dhe të mos ketë më qarqe, por rajone, dhe Tirana të konsiderohet metropol.

Ndërsa pjesa tjetër e opozitës që ndjekin Alibeajn, kërkojnë gjithashtu që të shtohet numri i bashkive me 33.

Ndërsa mazhoranca është kundër ndryshimit të hartës territoriale.

Pyetje: Cilat janë propozimet e opozitës në raportin e tyre?

Gazetarja Elja Zotka: Duhet të qartësojmë që ka dy opozita në Parlamentin shqiptar, ka dy grupe të ndryshme që kanë dy qëndrime të ndryshme për Reformën Territoriale. E para është grupimi zyrtar i Partisë Demokratike që vetëm javën e shkuar ka depozituar gjithë propozimet e saj për Reformën Territoriale që parashikon sipas tyre u kërkua 94 deri në 98 bashki dhe të ndaheshin të mos kishim më qarqe, por të kishim rajone dhe Tirana të konsiderohej metropol. Ndërkohë, grupi tjetër që mbështet Alibeajn dhe që e inicioi gjithë procesin për Reformën Territoriale është edhe grupi që mori pjesë në Komisionin e Reformës Territoriale dhe që ka prezantuar sot raportin në këtë seancë të posaçme por që duhet thënë vetëm ka prezantim të raporteve dhe nuk do të ketë një votim në fund të kësaj seance maratonë, është parashikuar 6 orë debat. Ata po ashtu si grupimi tjetër kërkojnë të shtohet numri i bashkive me 33, pra të shkohet në 94 bashki. Gjithashtu kërkojnë që të ketë edhe rajone dhe mos të ketë më qarqe. Këto pretendime u prezantuan dhe gjatë punimeve të komisionit por janë prezantuar dhe në raportin sot në seancën plenare dhe ky komision, tradita e gjithë komisioneve bipartizane në Shqipëri duhet thënë të Reformës Zgjedhore ka dalë me dy raporte, pra raporti i opozitës dhe raporti i mazhorancës.

Pyetje: Këto propozime të opozitës si i priti mazhoranca dhe a do të kemi ndryshim të hartës territoriale?

Gazetarja Elja Zotka: Qëndrimi i mazhorancës ka qenë i qartë në fakt që në fillim të këtij sesioni të ri parlamentar. Ata nuk kanë qenë për ndryshim të hartës territoriale-administrative, sepse ata mendojnë që 5 vjet është shumë pak për të arritur në përfundimin se një reformë si ajo e 2014 ishte e suksesshme apo ajo. Pra ata mendojnë që duhet të vazhdohet edhe në këto zgjedhje me 61 bashki dhe mund të ketë mundësi pastaj pas tyre të vazhdohet me një tjetër diskutim, të ketë ulje në tryezë dhe të diskutohet për ndryshime të mundshme. Sipas tyre në zgjedhjet e 2023 do të shkohet me 61 bashki pasi ata mendojnë që duhet zvogëluar dhe jo duhet zmadhuar numri i bashkive, dhe në 2025 ata mendojnë po ashtu që duhet të shkohet me 12 qarqe dhe mos të ndahet në 5 rajone. Sipas socialistëve, ajo që kërkojnë demokratët, që kërkon opozita, është copëtimi i hartës territoriale që bëhet për interesa elektorale. Po ashtu, edhe opozita nga ana tjetër mendon që duan ta mbajnë këtë hartë administrative për llogaritje të pastra elektrorale. /tvklan.al