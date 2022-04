Debati për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore, Veliaj: Gjysma e botës e ka hedhur pas

15:44 08/04/2022

Lidhur me legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore, kryebashkiaku Erion Veliaj ka ndarë mendimin e tij në Klan News duke e konsideruar si diçka që bota e zhvilluar e ka lënë pas dhe ka ardhur koha të ndodhë e njëjta gjë në vend. Sipas tij, opinioni publik dha mendimin e tij në rezultatet e Këshillimit Kombëtar, të cilin e konsideroi edhe si një sukses të madh të qeverisë.

Erion Veliaj: Ajo që ka treguar historia në të gjitha vendet e botës është që çdo i ri që ka pasur këtë eksperiencë duke e futur në burg i ke devijuar gjithë jetën, e ke vënë në kontakt me njerëz të regjur në botën e krimit, e ke vënë në krahët e një bote kriminale dhe e ke hedhur në burg për diçka që sot është dekriminalizuar. Sigurisht në këtë fazë flitet për dekriminalizimin e përdorimit për efekte mjekësore, ka shumë njerëz që e përdorin për terapi paljative, për ata që janë me terapi dhe kanë një tumor se janë me kancer, për arsye qetësimi.

Ne kemi legalizuar morfinën për efekte mjekësore, nëse ti ke dhimbje në spital, të injektojnë morfinë që është një drogë ndaj besoj që ka ardhur koha që këtë debat që të paktën mbi gjysma e botës së civilizuar e ka hedhur pas, ashtu siç doli dhe nga rezultatet e Këshillimit Kombëtar duhet ta hedhim pas edhe ne. Pra, ne rrimë nëpër studio dhe dëgjojmë këta gjithologët që flasin sikur e njohin opinionin publik dhe thonë që “ky është një popull konservator, ç’është kjo histori” dhe sillen sikur janë skandalizuar ndërkohë që vetë nuk e kanë problem të argëtohen dhe hargalisen, ndërkohë kur ti pyet popullin, del që populli është shumë më i emancipuar se sa njerëzit që kemi si moralistë nëpër banaqe.

Unë besoj që kjo iniciativë e kryeministrit për të pyetur publikun mbi 12 tema ia vlejti sepse morëm një përgjigje konkrete, feedback real sepse morëm një përgjigje të një demokracie jo që luhet njëherë në 4 vjet kur janë zgjedhjet, por një demokracie që luhet çdo vit, 10-12 pyetje që ne mund t’i adresohemi që tani dhe nuk ka nevojë të presim zgjedhjet, kemi mundësi që ta bëjmë dhe besoj që ishte një super sukses./tvklan.al