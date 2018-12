Dëbora mbulon disa zona të vendit

Reshje të dendura bore kanë rënë gjatë natës në rajonin e Korçës. Ato kanë qenë të shoqëruara dhe me ngrica dhe për këtë arsye në disa rrugë ka probleme. Trashësia e borës në rrugën Korçë –Dardhë është 25 cm dhe policia u ka bërë thirrje drejtuesve të mjeteve të lëvizin vetëm me zinxhirë. Edhe rruga Korçë-Qafa e Qarrit është e kalueshme vetëm me zinxhirë. Kurse rrugët e tjera me gjithë prezencën e borës, sipas policisë, janë të kalueshme. Reshjet e borës vazhdojnë të bien dhe Shtabi i Emergjencave ka nxjerrë grupet e punës në terren.

Reshjet e borës pushuan pas mesnate edhe në qytetin e Dibrës, por në zonat e thella kanë nisur problemet. Në qytet trashësia e borës është 10 cm, kurse në rrethina ajo ka arritur 30 cm. Temperaturat janë ulur ndjeshëm dhe lëvizjave e mjeteve dhe e kalimtarëve është bërë e vështirë. Sipas gazetarit të ABC News në Dibër, Neki Feta, zona e Lurës është thuajse e izoluar, ashtu sikur edhe disa fshatra të Selishtës. Rruga Peshkopi – Tiranë është e qarkullueshme dhe është hedhur kripë, por Peshkopi-Kala e Dodës lëvizja bëhet vetëm me zinxhirë. Aty trashësia e borës ka arritur 30 cm dhe nuk ka mirëmbajtje dimërore./abcnews.al