Dëborë e temperatura deri në 28 gradë, si do të jetë moti në Maj (Video)

Jemi në muajin e fundit të Pranverës dhe presim që moti të stabilizohet, por kemi parë që këto ditë ka pasur luhatje të shumta të temperaturave dhe reshje shiu.

Por për të treguar më shumë për parashikimin e temperaturave dhe motin që do të karakterizojë këtë muaj ishte e ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan, meteorologia Tanja Porja. Sipas saj, 15 ditëshi i parë i muajit Maj do të jetë kryesisht i vranët dhe me reshje shiu, ndërkohë në pjesën e dytë të muajit, temperaturat mund të kapin vlerën 28 gradë celsius.

“Pjesa e parë e muajit Maj paraqitet e freskët, me prezencë të vranësirave, por sasi shirash të pakëta. Pjesa e dytë e muajit sjell stabilizim të motit, por kjo nuk do të thotë që nuk do të ketë vranësira dhe shira, por do të jenë më pak prezente dhe temperaturat do të jenë më të larta. Në datat 5-6 Maj pritet të ketë reshje dëbore në male, kryesisht në Veri dhe Verilindje. Zona qendrore e vendit spikat disi me temperatura më të larta, me 1.5 deri në 2 gradë më të larta nga mesatarja. Në pjesën e dytë të muajit pritet që temperaturat të kapin vlerën deri në 28 gradë celsius”, tha Porja./tvklan.al