Dedikim për Ildën? Sergei vjen me një projekt muzikor

15:18 23/09/2023

Sergei Canaj është konkurrenti i parë i cili u largua nga “Love Island Albania” dhe dalja e tij jashtë vilës luksoze mori shumë vëmendje.

Në një intervistë për ‘Jo Vetëm Modë’ ai thotë se tashmë po i përkushtohet projekteve muzikore, duke qenë se ka qenë një ëndërr e hershme e tij.

Sergei: Gjithmonë më ka tërhequr muzika dhe gjithmonë kam shkruar tekste, por nuk kam marrë iniciativën që të nis disa projekte. Iniciativën dhe kurajën për të punuar më shumë me muzikë ma ka dhënë shoku im i ngushtë, Arseni. Dikush tjetër që më ka dhënë një dorë për t’u marrë me muzikën ka qenë producenti Trinium Beats . Pasioni dhe puna më kanë bërë që të besoj që mund ta arrij ëndrrën time për muzikën. Artisti im i preferuar që do doja të bashkëpunoja është Mc Kresha dhe Dave një nga reperët më të spikatur në UK. Kënga e jetës për mua, Mc Kresha “Era” dhe Eminem “I’m sorry mama”. Kënga që më kujton lidhjen e fundit, Elai “I joti”.

I pyetur nëse kënga që po përgatit është dedikim për Ildën ai shprehet kështu: Me atë jam duke punuar dhe mendoj se mund të marr disa vargje nga ajo lloj poezie për t’i kthyer në këngë. Disa vargje, por jo të dedikuar Ildës!/tvklan.al