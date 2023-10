Deklarata ‘bombë’ e Britney Spears në librin e saj autobiografik

11:41 18/10/2023

Këngëtarja e njohur: Abortova fëmijën e Justin Timberlake, nuk dëshironte të bëheshim prindër

Britney Spears ka rrëfyer në librin e saj autobiografik i cili do të publikohet së shpejti se ajo pësoi abort gjatë kohës kur ishte në një lidhje dashurie me Justin Timberlake.

41-vjeçarja kujton në librin “The Women in Me”, se shtatzënia “ishte një surprizë”, por ajo donte të mbante fëmijën.

“E doja shumë Justinin. Gjithmonë prisja që një ditë të kishim një familje së bashku. Por Justin nuk ishte i lumtur për shtatzëninë. Ai tha se ne nuk ishim gati të kishim një fëmijë në jetën tonë, sepse ishim shumë të rinj”, mësohet të ketë shkruajtur këngëtarja në këtë libër.

Ajo e përshkroi ngjarjen një nga më të dhimbshmet që ka përjetuar ndonjëherë.

Libri pritet të dalë më 24 Tetor, por këto informacione janë marrë në mënyrë ekspluzive nga revista e njohur People.

Pas marrëdhënies me Justin Timberlake e cila filloi në 1999 dhe përfundoi në fund të viteve 2002 ajo u martua me partnerin Kevin Federline me të cilin u bë nënë e dy djemve. Ajo shijoi edhe një romancë me Sam Asghari. Ata u martuan në Qershor 2022, por ai paraqiti kërkesën për divorc 14 muaj më pas.

Edhe më herët mediat e huaja rozë bënë me dije se Justin Timberlake ishte i shqetësuar se çfarë detajesh të romancësh me të do të bëheshin publike. Ende nuk dihet nëse është ky i vetmi sekret i errët që ka mbajtur të fshehur këngëtarja apo do të ketë edhe shumë të tjera që do të zbulohen në këtë libër.

