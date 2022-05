Deklarata e Dendias për “detin”, Presidenti Meta: Kryeministri nuk paraqiti kërkesë për autorizim

Shpërndaje







18:13 30/05/2022

Kërkesa e dakordësuar mes Shqipërisë dhe Greqisë për t’ju drejtuar Gjykatës së Hagës për zgjidhjen e çështjes së detit nuk do të dorëzohet përpara Gushtit. Ministri grek Dendias, pas vizitës në Tiranë, në një intervistë për mediat greke deklaron se pengesë është Presidenti Meta që nuk jep autorizimin e nevojshëm për të nisur kjo procedurë.

“Kjo nuk ka ndodhur ende pasi Presidenti nuk i ka dhënë autorizimin përkatës Kryeministrit. Me sa duket, Shqipëria do të zgjedhë një President të ri brenda dy-tre muajve të ardhshëm. Pra, e gjithë kjo do të jetë e realizueshme që atëherë”.

Në lidhje me këtë deklaratë të ministrit të jashtëm grek, ka reaguar dhe Presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili përmes një konference për shtyp tha se kryeministri i vendit Edi Rama nuk ka paraqitur asnjë kërkesë për autorizim në lidhje me kërkesën e çështjes së detit mes Shqipërisë dhe Greqisë.

Ilir Meta: Më 23 Maj ministri grek i punëve të jashtme, Dendias, realizoi një vizitë zyrtare në Shqipëri, duke u takuar me ministren e jashtme shqiptare dhe kryeministrin. Dua të sqaroj se nga pala greke apo nga Ministria jonë e Jashtme nuk është kërkuar realizimi i asnjë takimi të ministrit Dendias me Presidentin. Pas mbylljes së vizitës në Tiranë, Dendias në një intervistë të dhënë për shtypin grek ndër të tjera është shprehur se “u ra dakord që të ja referojmë çështjen tonë Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë sipas rregullave të së Drejtës Ndërkombëtare. Kjo nuk ka ndodhur, ende”, vazhdon ministri Dendias “sepse Presidenti i Shqipërisë nuk i ka dhënë autorizimin përkatës kryeministrit. Pra e gjitha kjo, do të jetë e realizueshme kur Shqipëria të zgjedhë Presidentin e ri”, thotë Dendias.

Dua të sqaroj se ministri për Evropën dhe Punët e Jashtëm, Ditmir Bushati, ka paraqitur kërkesën pranë Presidentit të Republikës për nisjen e negociatave me Republikën e Greqinë për kufizimin e zonave të tyre detare. Presidenti i Republikës konstatoi një mori problematikash, që duheshin ndrequr në paraqitjen e kësaj kërkese. Pas informacionit shtesë nga ministri i jashtëm, presidenti i Republikës autorizoi ministrin e jashtëm të Shqipërisë të lëshojë plotfuqinë për grupin negociator të Republikës së Shqipërisë për negocimin e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Greqisë për kufizimin e zonave të tyre detare. Për të diskutuar mbi ecurinë e procesit negociator mes presidentit dhe kryeministrit në Qershor të vitit 2018-të u dakordësua që kryeministri t’i udhëhiqte personalisht negociatat me shtetin grek. Për këtë do paraqiste një kërkesë te presidenti për t’u pajisur me autorizimin. Presidenti i Republikës duke konstatuar se kryeministri nuk po merrte asnjë hap në këtë drejtim, përmes një shkrese kërkoi ndërhyrjen e kryeministrit të vendit pa vonesë që negociatat të udhëhiqeshin nga ai. Sërish nga kryeministri nuk pati reagim, asnjë kërkesë për autorizim nuk u paraqit. Në mungesë të vullnetit nga kryeministri, Presidenti i Republikës duke i qëndruar konstatimeve të mëparshme i kërkoi me një shkresë ndërhyrjen në negociata që të udhëhiqeshin nga ai. Dhe për këtë kërkesë të presidentit nuk pati asnjë reagim dhe kryeministri nuk paraqiti asnjë kërkesë për autorizim. Nga kryeministri që mbajti dhe detyrën e ministrit të jashtëm nuk është paraqitur asnjë kërkesë për autorizim apo nga grupi negociator mbi masat që ai apo qeveria kanë marrë.

Presidenti Meta thekson se çështja e kufizimit të zonave detare është një çështje e hapur mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Greqisë, e cila duhet të zgjidhet njëherë e përgjithmonë në mbrojtje të interesave kombëtare./tvklan.al