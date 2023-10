Deklarata e Macron për vizat e Kosovës, Kulla: Qasje kundër Kurtit

22:43 17/10/2023

Këtë të martë në emisionin “Opinion” u diskutua në lidhje me deklaratën e Presidentit francez, Emmanuel Macron, në lidhje me vizat për Kosovën. Ilir Kulla u shpreh se deklarata ishte një qasje kundër Kurtit.

“Problemin Perëndimi e ka me Serbinë më shumë se sa me Kosovën. Të kujtoj Blendi që kur ka filluar kjo punë e deri sot, vetëm 1 marrëveshje ka firmosur Serbia, marrëveshjen e Kumanovës. Të gjitha marrëveshjet e tjera janë marrëveshje të pafirmosura, janë marrëveshje që s’janë marrëveshje. Në pikën që ndodhemi nuk mjafton të thuash që shiko se Serbia është me Kinën dhe me Rusinë sepse mos harrojmë ato janë fuqi të Këshillit të Sigurimit, janë fuqi globale. Mendoj që duhet politika e Kosovës, e cila në një formë ose tjetër kush ka bërë këtë gjë ka një mendje të hollë sepse është e vetmja formë që ti t’u thuash qytetarëve të Kosovës sa të jetë ky nuk ju jepen vizat çohuni sepse opozita s’ka.

Është e qartë kjo është një qasje kundër Kurtit. A është e drejtë? Unë mendoj që është e turpshme ajo që po ndodh sepse që nga historia e kufirit të Cakorrit me Malin e zi e deri sot është thënë vitin që vjen, vitin që vjen. Por tEk e fundit politika është realiste. Ky është realiteti i gjërave”, u shpreh Kulla.

Sipas Kullës, Serbia ka bërë politikë të jashtëzakonshme me investimet e huaja. Ai theksoi se zëri i Serbisë në disa aleatë është më i rëndësishëm se ai i Kosovës.

“Fatkeqësisht këtu kanë dështuar të gjitha qeveritë e Kosovës nga ajo e Hashim Thaçit në 2008 e deri tek kjo qeveria e sotme. Ndryshe nga qeveritë e tjera, kjo e sotshmja ka edhe një qsje neo-marksiste në raport me këtë çështje”, tha Kulla./tvklan.al