Deklarata e Macron shkakton zemërim në Ukrainë

08:59 05/06/2022

Ministri i Jashtëm i Ukrainës i ka kthyer përgjigje presidentit francez Emmanuel Macron pasi ky i fundit tha se ishte jetike që Rusia të mos poshtërohet për pushtimin e saj. Macron tha se ishte e rëndësishme që Presidenti Vladimir Putin të kishte një rrugëdalje nga ajo që ai e quajti një “gabim themelor”.

Por Dmytro Kuleba tha se aleatët duhet të “përqendrohen më mirë se si ta vendosin Rusinë në vendin e saj”, pasi ajo “poshtëron veten”.

Macron ka folur vazhdimisht me Putinin me telefon në një përpjekje për të ndërmjetësuar një armëpushim dhe negociata. Përpjekjet franceze për të mbajtur një dialog me liderin e Kremlinit janë në kontrast me qëndrimet e SHBA-së dhe Britanisë së Madhe.

Ministri i Jashtëm Kuleba tha në një postim në Twitter se “thirrjet për të shmangur poshtërimin e Rusisë mund të poshtërojnë vetëm Francën dhe çdo vend tjetër që do ta bënte atë”.

Kievi thotë se Rusia nuk duhet të marrë lëshime territoriale nga Ukraina, pasi pushtimi rus është dënuar ndërkombëtarisht si agresion brutal.

Më herët, Macron u tha mediave rajonale franceze se lideri rus ishte “izoluar”. “Unë mendoj, dhe i thashë, se ai bëri një gabim historik dhe themelor për popullin e tij, për veten dhe historinë”, tha presidenti francez.

“Të izolosh veten është një gjë, por të jesh në gjendje të dalësh prej saj është një rrugë e vështirë”, shtoi ai.

Kryeministri i Italisë Mario Draghi është rreshtuar me Macron, duke sugjeruar se Evropa dëshiron “disa negociata të besueshme”./tvklan.al