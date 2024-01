Deklaratat e Bashës/ Bardhi: Përgjegjësi kyç që e la partinë 12 vjet në opozitë. Koha e zgjimit të opozitës me telekomandim ka marrë fund

18:26 11/01/2024

Kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi ka reaguar lidhur me deklaratat e Lulzim Bashës në konferencën me gazetarët pasditen e sotme.

Bardhi bën përgjegjës Bashën për lënien e Partisë Demokratike në opozitë prej 12 vitesh teksa thotë se ai shpalli të vdekur 60 mijë anëtarë të partisë vetëm se shprehin kundërshtim për të kaluar nga dështimi në dështim.

“Të të bëjë manual sesi bëhet opozita përgjegjësi kyç që e la partinë 12 vjet në opozitë, që shpalli sot të vdekur 60 mijë anëtarë të partisë vetëm se shprehin kundërshtim për të kaluar nga dështimi në dështim, deputeti opozitar që ka nga 21 Mars 2022 që nuk vjen në Kuvend, që s’ka bërë asnjë kallëzim në prokurori kundër Qeverisë dhe asnjë denoncim ndaj Qeverisë, që ka 5 muaj që vjen vërdall si memec pa thënë asgjë mbi realitetin politik, edhe pse vendi po rrëshket në autoritarizëm, është për të qeshur dhe për të qarë njëkohësisht”, shkruan Bardhi.

Në reagimin e tij, Bardhi thotë se koha e zgjimit të opozitës me telekomandim ka marrë fund prej kohësh dhe se opozita është në betejë me regjimin e Ramës teksa shton se beteja është e vetmja formë e përballjes me një regjim. Bardhi shkruan se leksionet boshe mbi opozitën kanë 12 vjet që i dëgjojnë teksa thotë se Shqipëria ka nevojë për ndryshim dhe kjo mund të arrihet vetëm duke qenë më së pari të vërtetë.

“Koha e zgjimit të opozitës me telekomandim ka marrë fund prej kohësh. Opozita është në betejë me regjimin e Edi Ramës dhe beteja është e vetmja formë e përballjes me një regjim. Leksionet boshe mbi opozitën kemi 12 vjet që i dëgjojmë dhe realiteti kur zgjohesh nga ëndrra e gjumit të thellë është që Rama vazhdon të jetë Kryeministër! Shqipëria ka nevojë për ndryshim dhe kjo mund të arrihet vetëm duke qenë më së pari të vërtetë”, përfundon Bardhi reagimin e tij./tvklan.al