Deklaratat e Xhisielës, Basha: Mbrojti veten dhe familjen

Tronditëse e konsideron kreu i PD intervistën e Xhisiela Malokut këtë të hënë në “Opinion”. Në një reagim në rrjetet sociale, Basha shprehet se është tronditëse të shohësh një të mbijetuar të përdhunimit dhe të dhunës të mohojë përdhunimin dhe torturën për të mbetur gjallë. Sipas tij, 25-vjeçarja me deklaratat e bëra sot, mbrojti veten dhe familjen e saj

“Xhisiela e di shumë mirë se çfarë kriminelësh gjakftohtë dhe të pamëshirshëm janë ata, ai që e përdhunoi dhe ata që e mbrojnë përdhunuesin, ndaj ajo bëri sot atë që bën çdo njeri i tmerruar që kërkon të mbijetojë: mbrojti veten dhe familjen e saj”.

Për kreun e PD, sot në Shqipëri nuk ka më drejtësi.

“Rrahman Rrahja është pjesë e një prej bandave kriminale që sundojnë dhe terrorizojnë Shqipërinë. Sot në Shqipëri nuk ka më as polici, as prokurori, as drejtësi as parlament. Parlamenti dhe drejtësia kanë rënë, dhe në vend të tyre sundon banda e Ramës, Rrahjave, Habilajve, Bajrëve, Shullazëve me shokë”./tvklan.al