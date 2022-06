Deklaroi se ishte vetëdëmtuar me thikë, policia zbulon se ishte plagosur me armë

10:07 13/06/2022

Një 43-vjeçar në Skrapar është arrestuar nga policia për veprën penale moskallëzim krimi, pasi mbrëmjen e së dielës u paraqit në spital i plagosur dhe deklaroi se ishte vetëdëmtuar me mjet të mprehtë.

Por pas hetimeve rezultoi se 43-vjeçari me iniciale V.B. ishte plagosur aksidentalisht me armë zjarri nga një person tjetër me iniciale A.A. 47 vjeç. Ky i fundit është shpallur në kërkim nga policia.

43-vjeçari kishte shkuar për të punuar në banesën e autorit të dyshuarit dhe aty ishte plagosur aksidentalisht me armë nga V.B.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, për veprime të mëtejshme. /tvklan.al