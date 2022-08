Dekriminalizimi, Berisha: Ligj “anti-Meta” i PS-së,

15:43 19/08/2022

“Pasaporta e artë, kanal i zi për të larë paratë e krimit”

Nismën e socialistëve për dekriminalizimin që ndalon dhe përjashton nga funksionet publike ish-bashkëpunëtorët e Sigurimit të Shtetit, Sali Berisha e sheh si një ligj “anti-Meta” të bazuar në shpifje. Mazhorancën e ftoi të mbështesë ligjin e lustracionit, duke i kujtuar kësaj të fundit se në praktikën europiane dy nismat janë të ndara.

“Nuk bëhen sallatë ligjet por nëse PS do, jemi të vendosur për të bërë lustracion. Atë që bën PS, duket se është ligj që po ta quajmë ndryshe, ligji anti-Meta, e cila bazohet në një shpifje të qartë, të hedhur poshtë nga vetë autori për të cilën akuzohet”.

Por a i druhet Sali Berisha se edhe vetë ai mund të jetë pjesë e këtij ligji pas shpalljes “non grata” nga SHBA e Britania e Madhe?

“Në një tekst që kam parë unë nuk ekziston por i ftoj ta bëjnë. Ka standarde evropiane të qarta, ka rezoluta për të gjitha këto, nëse do bëjnë një ligj anti-Berishë, të provojnë, i siguroj se vrulli dhe hovi vetëm do të rritet”

Me Edi Ramën u mor gjatë kur foli për Portin e Durrësit që e cilësoi mega-aferën e kësaj qeverie, si dhe projektin e dhënies së shtetësisë shqiptare me koncension. Sipas kryedemokratit, përmes “pasaportës së artë” krahas pastrimit të parave të drogës e krimit, Kryeministri po tenton të bllokojë negociatat me BE-në.

“Pasaporta e artë është kanal i zi për të larë narko-eurot e trafikantëve të pashpirtë të rajonit, Evropës e botës në Shqipëri, një kanal i zi për paranë toksike të bosëve të drogës dhe krimit. Ka për qëllim bllokimin e negociatave me BE”.

Me të njëjtin shqetësim Berisha foli edhe për atentatet e ditëve të fundit që tronditën Vlorën, Sarandën e Elbasanin.

“Janë bandat e krimi që kontrollojnë në çdo qelizë këtë shtet, janë shteti real i këtij vendi. Platforma zyrtare e Ramës për luftën kundër krimit është hani sa më shumë kokën e njëri tjetrin”.

Konfirmoi koalicionin me Partinë e Lirisë së Ilir Metës, por shtoi se kandidatët që do garojnë për zgjedhjet lokale do t’i nënshtrohen primareve.

“Koalicion unë vlerësoj se do të ketë. Koalicioni do përcaktojë rregullat e tij, por çfarë do jetë në këtë koalicion për Partinë Demokratike, aksionet e PD, ato të gjitha do të zgjidhen me primare”.

Pa komentuar Berisha nuk la edhe takimin që Stoltenberg zhvilloi në Bruksel mes Kryeministrin kosovar Albin Kurti dhe Presidentin serb Vuçiç. Inkurajoi vijimin e dialogut mes palëve ndërsa tha se nga ai takim shefi i NATO-s i dha një mesazh të qartë atyre që punojnë për projektin e Putinit, ‘Ballkanin e Hapur’.

