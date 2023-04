“Dekriminalizimi, shumë vende të huaja nuk japin informacion”

17:27 13/04/2023

Prokurori i Përgjithshëm Olsian Çela: Për zgjedhje, do të shtohen prokurorët e gatshëm

29 kandidatë për kryetar bashkie dhe këshilltarë bashkiakë, do të verifikohen nga sektori i dekriminalizimit në Prokurorinë e Përgjithshme. Kryeprokurori Olsian Çela prezantoi para Këshilllit të Lartë të Prokurorisë raportin 1 vjeçar të punës së prokurorive me juridiksion të përgjithshëm.

Çela gjatë prezantimit bëri me dije se për verifikimin e kandidatëve në zgjedhje, kanë hasur vështirësi në marrjen e informacioneve nga shtetet e huaja.

“Pjesa më e madhe e vendeve nuk i ekzekutojnë porositë tona në kuadër të ligjit të dekriminalizimit, për shkak se konsiderohet një proces administrativ dhe përgjigjiet ato i japin vetëm në kuadrin penal. Padiskutim kjo krijon pengesa gati të pakapërcyeshme për të bërë verifikimet.”

Prokurori i Përgjithshëm shpjegoi masat e marra per zgjedhjet vendore të 14 Majit.

“Një numër më të madh prokurorësh të cilët le të themi bëhen pjesë e shërbimit të gatishmërisë për çdo situatë. Së dyti, ka të bëjë me fokusin që lidhet me krimet zgjedhore, ku tashmë këto do kenë preçedencë në trajtimin e tyre, qoftë në një qasje pro aktive, bashkëpunim me institucionet e tjera, për të pasur një performancë të duhur të Prokurorisë në raport me atë çfarë pritet në kuadrin e procesit zgjedhor.”

Çela ngriti si shqetësim edhe faktin se nuk janë mekanizmat e duhur për të vlerësuar punën e prokurorëve, ndër vite.

“Ka një system kriteresh. A i gjejmë ne të dhënat për këto kritere dhe a janë të përshtatshme në raport me funksionet që ushtron prokurori. Unë mendoj që ka një problem ligjor i cili duhet të zgjidhet. Mendoj se KLP duhet të bëjë maksimumin me ato të dhëna që disponon. Është e pamundur shpesh të kthehesh në vite dhe të gjesh të dhëna që nuk pasqyrohen në regjistrin e Prokurorisë.”

Në raportin e kryeprokurorit, theksohet se vakanca në sistemin e Prokurorisë vazhdon që të jetë problem. Sipas tij në fund të viti 2022 ishin 202 prokurorë në sistem, krahasuar me vitin 2021 ka një ulje të numrit të prokurorëve me 8.7%.

