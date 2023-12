Në foto viktima Entjan Nikulaj

Del fotoja e 40-vjeçarit Entjan Nikulaj që u ekzekutua në Lezhë

23:49 02/12/2023

Ky është Entjan Nikulaj, 40-vjeçari i cili mbeti i vrarë mbrëmjen e kësaj të shtune në një atentat të ndodhur në Lezhë (Lexo më shumë).

Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 21:30, në aksin rrugor “Lezhë-Shkodër”, në vendin e quajtur “Ura e trenit”. Fillimisht Nikulaj mbeti i plagosur rëndë dhe pavarësisht ndihmës mjekësore ai ndërroi jetë pak kohë më pas në spital.

40-vjeçari po udhëtonte me makinë, kur në drejtim të tij u qëllua me breshëri kallashnikovi. Autorët lëviznin po ashtu me makinë. Mjeti në fjalë, një BMW me targa të vjedhura, u gjet në flakë pak kohë më pas në Rinas. Brenda makinës autoritetet gjetën po ashtu edhe dy armë zjarri.

Shkaqet e këtij atentati nuk dihen ende. Dyshimet e para janë se vrasja e tij mund të vijë si pasojë e hakmarrjes, megjithatë deri më tani policia ka qenë e rezervuar për të dhënë një pistë konkrete.

Entjan Nikulaj ishte djali i xhaxhait të biznesmenit Ardian Nikulaj. Ky i fundit u ekzekutua në lokalin e tij në Shëngjin më 19 Prill të këtij vitit. Hetimet në këtë rast dolën në konkluzionin se biznesmeni u vra si pasojë e hasmërisë 26-vjeçare mes fisit Nikulaj dhe atij Lekstakaj./tvklan.al