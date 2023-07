Del në ankand koleksioni i rrallë i librave të bateristit të Rolling Stone

11:32 30/07/2023

Ai ishte i njohur si bateristi i Rolling Stones, por larg skenës Charlie Watts ishte një i apasionuar pas letërsisë. Biblioteka e tij e pasur përmbante dhjetëra botime të para të rralla, duke përfshirë botimet e para të nënshkruara të The Great Gatsby të F. Scott Fitzgerald dhe The Hound Of The Baskervilles të Arthur Conan Doyle.

Dy vite pas vdekjes së tij, disa nga këto libra po dalin në ankand.

Mark Wiltshire: Mendoj se është befasuese sepse gjithçka që kemi ditur për Charlie Watts është vetëm pasioni i tij për skenën, dhe të shohësh edhe një anë tjetër të panjohur të tij pra që ai ishte i apasionuar pas librave, por dhe koleksionist, mendoj se është një surprizë. Ai ishte një njeri i qetë, por edhe i turpshëm. Por nga ana tjetër ai ishte gjithashtu tepër kurioz për më të mirën e xhazit dhe të letërsisë në veçanti dhe koleksioni i tij e dëshmon më së miri këtë.

Mes librave që janë nxjerrë në ankand përfshijnë edhe vepra të tjera si ato të shkrimtarëve të njohur si George Orwell, James Joyce, Arthur Conan Doyle dhe Agatha Christie.

“Perla e këtij koleksioni, ndoshta janë edhe dy kopjet e librit të parë të “Gatsbi i madh”. Ky libër që është pas meje këtu është një kopje e librit të parë të “Gatsbit të madh”, kopja e parë shumë e rrallë e këtij libri që është pjesë e letërsisë së shekullit të 20-të”, tha Wiltshire.

Librat janë shfaqur në shtëpinë e ankandeve Christie në qytetin e Nju Jorkut.

“Ai gjithmonë merrte botimet më të rralla të mundshme, kopjet më të mira, libra me autografe të shkrimtarëve. Dhe kështu, kur shikojmë librat që shfaqen këtu për shembull, ne kemi kopje të librave të Arthur Conan Doyle si ‘Sherlock Holmes’ të cilat janë nënshkruar në mënyrën më të mrekullueshme nga vetë ai”.

Librat nuk ishin pasioni i vetëm i bateristit të grupit të njohur muzikor Rolling Stone. Ai gjithashtu mblodhi kujtime nga Lufta Civile Amerikane, sende antike, makina të vjetra, dhe madje edhe një gardërobë me kostume të mbretit Edward VIII.

Por obsesioni më i madh i jetës së tij ishte xhazi.

“Dashuria e tij e vërtetë, pasioni i tij i parë ishte xhazi dhe unë mendoj se koleksioni që ai ndërtoi është dëshmi e një ane më personale të Charlie i cili nuk kënaqej vetëm me muzikën rock and roll, por duhej të kultivonte edhe pasionet e tij të tjera”.

Duke u rritur në Wembley, ai dhe shoku i tij i përjetshëm Dave Green kursyen të gjitha paratë e tyre për të blerë disqe nga Jelly Roll Morton, Johnny Dodds, Charlie Parker etj.

Bateristi, i cili u bashkua me Rolling Stones në vitin 1963, ishte i përkushtuar ndaj xhazit dhe letërsisë që nga fëmijëria. Në një deklaratë vetë grupi muzikor shprehet se bateristi ishte zemra e grupit për 60 vite radhazi.

Watts u rrit në veri të Londrës dhe punoi për 26 albumet e grupit. Bateristi i cili studioi edhe për dizajn grafik, kontribuoi gjithashtu në marketingun dhe prezantimin e Stones. Kontributi i tij u duk kur performancat e tyre u bënë gjithnjë e më spektakolare.

Ai ndërroi jetë në një spital në Londër më 24 Gusht 2021 , në moshën 80-vjeçare. Megjithëse shkaku i vdekjes nuk u deklarua kurrë zyrtarisht, disa media të huaja shkruajtën se bateristi legjendar vuante nga sëmundja e kancerit.

Librat do të ekspozohen në Los Anxhelos dhe Nju Jork përpara se të dalin në ankand në Londër këtë shtator. Ankandi do të zhvillohet në dy pjesë. E para do të mbahet më 28 Shtator në Londër, ndërsa e dyta do të zhvillohet online, nga 15 Shtatori deri më 29 Shtator.

