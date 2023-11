Del në ankand një pikturë e rrallë e Claude Monet

15:20 05/11/2023

Pritet të shitet për 3 mln Dollarë, i përkiste një familje të pasur franceze

Një pikturë e mjeshtrit impresionist francez Claude Monet pritet të shitet për 3 milionë Euro kur të dalë në ankand në fund të këtij muaji në Paris.

“Kjo është një pikturë e Claude Monet, një prej impresionistëve të famshëm francezë. Është një vepër e madhe, e pikturuar në vitin 1886 dhe i përket një serie pikturash që Monet ka realizuar në këtë periudhë. Kjo është një pikturë që do të dalë në ankand më 24 Nëntor, në Hotel de Ventes Drouot.”

Piktura me përmasa 73 me 92 cm i përkiste një familjeje me origjinë hebreje e cila mbahej në apartamentin e tyre luksoz në qendër të Parisit.

“Është një pikturë që i përkiste një familje të madhe franceze, të cilën e mbante në një apartament të bukur në Paris. Kjo pikturë ka qenë pjesë e kësaj familjeje që nga viti 1948.”

Për këtë pikture, por edhe shumë të tjera që ai realizoi u frymëzua nga kopshti në shtëpinë e tij në fshatin Giverny ku jetoi për 43 vjet.

