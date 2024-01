Del nga burgu Sokol Sinomati, merr leje për funeralin e djalit

15:04 09/01/2024

Rreth 100 forca policie të angazhuara në Vlorë për të shmangur një hakmarrje të mundshme

Sokol Sinomati, babai i 22-vjeçarit Gëzim Sinomati i vrarë me snajper të dielën në mbrëmje, u shoqërua me forca të shumta policia nga burgu i Fushë-Krujës. I njohur dhe me nofkën “Buzëderri”, Sinomati la ambientet e qelisë për disa orë për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të të birit.

Siç duket nga këto pamje, ai u shoqërua në masa të rrepta sigurie. Për mbërritjen e tij në Vlorë dhe kthimin në burgun e Fushë-Krujës morën pjesë rreth 100 efektivë të policisë së shtetit dhe drejtorisë së burgjeve. Masat e shtuara të policisë u ndërmorën për të shmangur ndonjë hakmarrje të mundshme ndaj Sokol Sinomatit. Ky i fundit u arratis nga burgu i Peqinit në vitin 2017, pasi mori leje dhe nuk u kthye më, por u arrestua më pas, është duke vuajtur dënimin për vrasjen e Elton Tatos dhe plagosjen e një tjetri. Për ngjarjen e ndodhur në vitin 2002, Sinomati është dënuar me 25 vite burg.

Ekzekutimi me snajper i 22-vjeçarit në ballkonin e shtëpisë, teksa po pinte cigare po hetohet nga policia. Mbi 20 persona janë shoqëruar, por ende nuk ka urdhër arreste për ngjarjen e rëndë. Sipas grupit hetimor, nga ekzaminimi balistik i gëzhojës së gjetur në vendngjarje rezulton se vrasja është kryer nga 1 plumb i kalibrit 7 mm, nga snajper që ka precizion të lartë deri në 1 mijë metër.

Për vrasjen e të riut Gëzim Sinomati, policia dyshon se është kryer për shkak të të shkuarës së errët të të atit, i cili ka qenë pjesë e ish-bandës së Gaxhait. Por, policia nuk përjashton edhe ndonjë konflikt të fundit në Belgjikë, vend nga i cili viktima erdhi në Shqipëri për festat e fundvitit.

Prej mëngjesit të së hënës në qytetin e Vlorës ndodhet dhe drejtori i Policisë së shtetit Muhamet Rrumbullaku. Kryepolici mësohet se ka ngritur një grup të posaçëm hetimor për të zbardhur ngjarjen, duke përfshirë analizën e pamjeve të kamerave të sigurisë, informacionet e siguruara në rrugë operative, por edhe dosjet e vjetra apo përplasjet mes grupeve kriminale.

Autorët e krimit përdorën një automjet tip BMVV për të kryer vrasjen dhe më pas e dogjën në lagjen “24 Maji”.

