Del videoja nga vrasja e 19-vjeçarit nga huliganët, i arrestuar një shqiptar

20:54 02/02/2022

Mediat greke kanë publikuar pamjet nga ngjarja e rëndë që ndodhi të martën në Selanik ku një 19-vjeçar u vra pasi u godit me thikë.

Për rastin është vënë në pranga një person që dyshohet se është autori. Bëhet fjalë për një 23-vjeçar me origjinë shqiptare.

Në videon e publikuar shfaqet një grup të rinjsh, ku bënte pjesë edhe shqiptari, të cilët largohen me shpejtësi.

Në pamje shfaqet edhe goditja e fundit që ka pësuar 19-vjeçari Alkis. Pas kësaj, grupi i djemve shpërndahet dhe shkojnë drejt një rruge kryesore ku i prisnin dy makina.

Njëri grup largohet me një makinë të zezë ndërsa tjetri me një makinë të bardhë. Kjo e fundit goditet me sende nga disa njerëz që ndodheshin në rrugën kryesore.

23-vjeçari shqiptar i vënë pranga është një person që njihej më parë nga autoritetet për shkak të veprimeve të tij.

Ai është skeduar në të kaluar për një rast dhune me tifozët dhe konsiderohet huligan./tvklan.al