Delina Ibrahimaj për ekonominë

12:21 22/08/2022

Edhe pse inflacioni arriti në 7.5% në muajin Korrik, duke shënuar një rekord për Shqipërinë, ai vijon të mbetet më i ulët sesa në vendet e tjera të rajonit. Të dhënat i bëri te ditura ministrja e Financave dhe Ekonomisë, teksa shtoi se rritja e çmimeve është ndikuar më së shumti nga ushqimet, pijet dhe transporti.

“Në Korrik të këtij viti, inflacioni rezultoi me një normë rritëse prej 7.5%, ndërkohë që për 7-mujorin inflacioni mesatar ka qenë në vlerën 5.3%. Nëse do të krahasohemi me vendet e tjera të rajonit, por edhe me mesataren e BE është ndjeshëm më ulët, i ndikuar edhe nga politikat e ndërmarra deri më tani qoftë ato fiskale apo monetare për të mbajtur në kontroll nivelin e inflacionit. Kështu, Shqipëria me një inflacion 7.5% në muajin Korrik është ndjeshëm më ulët se Maqedonia e Veriut e cila rezultoi me një rritje të çmimeve të konsumit vjetor me 16%, Kosova 14.2%, Serbia 12.8%, Mali i Zi 14.9% ndërkohë që mesatarja e BE-së është 8.9%”.

Ministrja bëri me dije se do të ketë një vijimësi për paketën e dytë mbeshtetëse, e cila pritet të bëhet publike.

“Në Korrik kemi bërë një ndërhyrje në buxhet që parashikon të gjitha ndërhyrjet që qeveria do të ndërmarrë. Parapraktikisht mund t’iu them që ajo përfshin ato masa që janë marrë deri më tani dhe reflektimin e vijimësisë së masave që janë marrë deri më tani, qoftë për mbështetjen e bizneseve apo edhe konsumit”.

Sipas të dhënave nga financat, importet në vlerë janë rritur me 24%, ndërsa në vëllim ka pasur një ngadalësim. Në 7 muaj rritje kryesisht të importit të pijeve dhe ushqimeve me 2%.

