Dëmet e mëdha të ngrohjes globale

Raporti i fundit i OKB mbi klimën sjell parashikime shumë të pakëndshme. Ngrohja globale do të përkthehet në një stres termik, që do t’i shkaktojë botës një humbje ekonomike prej 2.400 mld $ gjithashtu edhe humbjen e 80 mln vendeve të punës brenda një dhjetë vjeçari.

Ndryshimet klimatike, sipas Organizatës së Punës të Kombeve të Bashkuara, do të sjellin pasoja të rënda për planetin, që i shtohet efekteve të tjera si modifikimi drastik i reshjeve të shiut, ngritja e nivelit të deteve, humbja e biodiversitetit. Këto parashikime bazohen në një rritje mesatare të temperaturave globale me 1.5 gradë Celcius deri në vitin 2030.

Sipas raportit, rajonet e Tokës që do të humbin më tepër në cilësi të orëve të pune do të jenë Azia Jugore dhe Afrika Perëndimore, ku sipas llogaritjeve mendohet se rrezikohen rreth 44 mln vende pune. Pra zona që aktualisht janë të varfra, do të bëhen edhe më të varfra, por kësaj here si pasojë e ndryshimeve klimatike.

Klan Plus