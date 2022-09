Demi Moore mahnit fansat me fizikun e saj

23:59 23/09/2022

59-vjeçarja ka pozuar e veshur me bikini të markës “Andie Swim”

Aktorja e njohur Demi Moore ka treguar fizikun e saj të jashtëzakonshëm së fundmi në “Instagram”, teksa ka pozuar e veshur me bikini të markës “Andie Swim”

Aktorja hollivudiane Demi Moore ka treguar linjat e saj perfekte trupore teksa ka pozuar në një jaht luksoz.

59-vjeçarja dukej e jashtëzakonshme teksa pozoi e veshur me bikini nga koleksioni më i fundit i markës “Andie Swim”

Demi ka pozuar një sërë pozicionesh, teksa shihet e veshur me modele të ndryshme bikinish .

Në foton e parë 59-vjeçarja shihet teksa pozon e buzëqeshur, e veshur me një palë bikini ngjyrë leopard. Me flokët e hedhura krahëve aktorja e kompletoi pamjen e saj me një palë vëthë rrethore floriri dhe një make up natyral.

Ndërsa në një foto tjetër, artistja shihet teksa pozon e veshur me një palë bikini në ngjyrë të zezë , teksa mbante veshur krahëve një këmishë të së njëjtës ngjyrë dhe një palë syze dielli.

Fansat e aktores kanë mbetur të mrekulluar pas fotove, duke e komplimentuar atë, për format trupore perfekte.

