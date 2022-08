Demi Moore mahnit fansat me fizikun e saj

23:55 23/08/2022

Aktorja hollivudiane, Demi Moore, po shijon pushimet e saj verore në Greqi.

59-vjeçarja ka ndarë me ndjekësit e saj në ‘Instagram’, foto teksa dukej mahnitëse, e veshur me bikini në ngjyre të bardhe. Ajo shfaqet e buzëqeshur para aparatit fotografik, teksa pozon e ulur në një jaht së bashku me qenushin e saj , duke shijuar një ditë me diell.

Demi i është bashkuar disa prej personazheve të famshëm si Eva Mendes, Elon Musk duke zgjedhur këtë vit Greqinë, për të kaluar pushimet e tyre verore.

