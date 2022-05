Demi Rose, foto provokuese nga pushimet

Shpërndaje







21:00 08/05/2022

Demi Rose surprizoi këtë fundjave, gati 20 milionë ndjekësit e saj me disa foto provokuese nga pushimet e radhës.

Influencuesja e famshme britanike u shfaq me bikini të gjelbërta, duke iu përshtatur ngjyrave të natyrës ku po kalon pushimet, por edhe duke ekspozuar linjat e saj tërheqëse.

Modelja 27-vjeçare ndodhet në një resort në zonën e shkretëtirës kaliforniane, ku edhe këto ditë pranvere po i shfrytëzon ashtu si gjithë vitin, për të marrë rreze dielli në zonat e nxehta.

Demi Rose shquhet për fotot e saj provokuese që publikon herë pas here në profilin e saj, ku ndërthur linjat tërheqëse me të brendshme apo veshje provokuese të markave të famshme, të cilat me këtë rast i reklamon.

Tv Klan