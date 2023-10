Demi ‘spastron’ marrëdhëniet, Binjakët shpërblehen, zbuloni ç’ndodh këtë javë me shenjat

16:38 23/10/2023

Eklipsi i hënës në Dem sjell mundësi të mira, por duhet patur kujdes gjatë pjesës së dytë të javës. Këshilla e Chrisanthy Kalogeri, astrologes së “Shije Shtëpie” në Tv Klan është që shenjat të tregohen të matura në veprimet dhe vendimet e tyre. Më e mira është që të mos veprohet nga e enjtja deri të hënën, por në rastet kur është e paevitueshme, duhet studiuar me kujdes çdo situatë.

Dashi – Periudha dhe java kërkon që të jeni të përqendruar kryesisht në sferën financiare. Fillimi i javës premton mbështetje financiare ose një përforcim të situatës që do të funksionojë si mbështetje juaja. Në pjesën e dytë të javës jini të kujdesshëm në lëvizjet financiare sepse do ketë shanse për të përfituar, por duhet të jenë parashikues për të ardhmen. Dini të bëni zgjedhjet tuaja tuaja në shanset që do të paraqiten.

Demi – Fillimi i javës premton mbështetje nga një person i familjes, rrjetit social, i fuqishëm ose të keni këshilla dhe udhëzime nga një njeri kompetent apo një mik që do të jenë në sensin pozitiv. Përfitoni në këtë drejtim 3 ditët e para të javës. Eklipsi në shenjën tuaj kërkon të jeni të përqendruar te vetja, por njëkohësisht të dini të evitoni provokimet nga të tjerët sepse mund të keni apo të kenë pretendime me nuancë ekonomike që t’ju fusë në konflikt. Mos e nënvlerësoni situatën, ruani marrëdhëniet pasi do të keni spastrime në marrëdhëniet tuaja, të prishen disa prej tyre, të krijohen të reja ose një marrëdhënie që keni të kalojë në një fazë më të mirë.

Binjakët – Fillimi i javës ju premton zhvillime pozitive në lidhje me punën tuaj që do të reflektohen përmes një shpërblimi financiar. Do njihet puna juaj dhe mund të kërkoni mbështetjen e një njeriu më lart se ju apo diçka që doni nga eprorët tuaj. Përfitoni nga 3 ditët e para të javës, ndërkohë që duhet të jeni shumë të angazhuar, të preokupuar në punën tuaj, të ngrini mëngët dhe t’i përvisheni punës por pa ankth e nxitim. Mos u ndikoni nga të tjerët pasi vërtetoni në fillim nëse miqtë dhe bashkëpunëtorët tuaj duan të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve ose ndoshta ju shtyjnë t’i shikoni problemet në përmasa më të mëdha se sa duhet dhe kjo t’ju sjellë një shqetësim ose t’ju prishë rutinën tuaj. Kujdesuni për shëndetin, kryesisht atë shpirtëror dhe evioni prapaskenat.

Gaforrja – Fillimi i javës premton zhvillime pozitive në lidhje me jetën personale, me një lidhje tuajën, një marrëveshje ose bashkëpunim, me planet tuaja. Të ndikuar pozitivisht janë të lindurit në ditët e para të shenjës që sot, nesër dhe pasnesër duhet të përfitoni në këtë drejtim dhe të përforconi dhe krijoni marrëdhënie dhe situata në baza të forta që do i rezistojnë kohës. Eklipsi i hënës në shenjën e Demit ndikon pozitivisht për ju në lidhje me planet, jetën tuaja sociale por mos u ndikoni nga të tjerët dhe mos merrni vendime të nxituara që 3-4 ditët e fundit të javës mund t’ju ndryshojnë përditshmërinë dhe ta çojnë në një nivel që nuk do jeni të kënaqur. Nëse keni diçka, mund ta lini të veproni nga java tjetër.

Luani – Periudha sjell ndryshime në akset kryesore të jetës tuaj. Përfitoni nga 3 ditët e para të javës për të zgjidhur çështje familjare, të punës ose të sjellë një zgjidhje që do ju zhbllokojë dhe do ju bëjë të ndiheni më lirshëm. Hëna e plotë që është njëkohësisht edhe eklips, do bëjë shanse shumë të mira e unike në sferën profesionale, por njëkohësisht do keni probleme familjare, probleme që i provokoni vetë, nuk do ndiheni të kënaqur ose mungesa e të ardhurave financiare për të realizuar një plan tuajin mund që 3 ditët e fundit të javës t’ju detyrojë të nxirrni jashtë një profil që do krijojë pakënaqësi te të tjerët. Tregohuni të matur, gjakftohtë dhe mos prishni imazhin apo profilin tuaj. Fokusohuni te karriera, por bëni vetëm ato që janë brenda mundësive tuaja. Mos tejkaloni mundësitë sepse do gjendeni të ekspozuar.

Virgjëresha – Fillimi i javës dhe 3 ditët e para krijojnë kushte ideale për një bashkëpunim profesional por edhe një lidhje personale, të gjeni një njeri, të krijoni një marrëdhënie me perspektiva për të ardhmen. Në lidhje me periudhën që vijon dhe eklipsin e hënës në shenjën e Demit në datën 28 ka një ndikim shumë pozitiv për ju, por është shumë e rëndësishme çfarë zgjedhjeje do të bëni dhe vendimet që do të merrni. Kujdes, mos merrni vendime nga e enjtja deri të hënën që vjen, si do të përdorni fjalën dhe veprimet që do të bëni. Pozitivitet në lidhje me të ardhmen dhe planet që keni, por kujdes në pjesën e dytë të javës.

Peshorja – Fillimi i javës premton përfitime fiannciare nga puna juaj ose përmirësim të të ardhurave. Jeni në një fazë që ju shqetëson një çështje ekonomike ndoshta për arsye se keni një plan më të madh se herët e tjera. Do të keni shanse dhe duhet të përqendroheni kryesisht në atë pjesë të financave që ka të bëjë me të tjerët, me bashkëshortin, bashkëpunëtorët, klientët, tatimet, bankat dhe do të gjeni mbështetjen e duhur në vijim, madje edhe në pjesën e parë të 2024, por jini të kujdesshëm me lëvizjet në pjesën e dytë të javës. Mos u nxitoni dhe mos merrni vendime që mund të prishin ekuilibrin në marrëveshjet financiare. Kjo ka shumë vlerë edhe për ashendentin Peshore.

Akrepi – Fillimi i javës ofron perspektiva shumë të mira në jetën personale e profesionale dhe shanse për të zgjidhur një çështje që ju ka preokupuar dhe vazhdon t’ju preokupojë. Sot, nesër e pasnesër përfitoni, por Marsi në shenjën tuaj tregon se duhet të veproni me kujdes, pa nxitim me maturi dhe me strategjinë që ju karakterizon. Eklipsi i hënës në shenjën e Demit sjell shanse unike në fushën e bashkëpunimeve dhe marrëdhënieve, por varet si do t’i trajtoni shanset e problemet, ndaj në pjesën e dytë të javës mos lini instinktet që t’i paraprijnë logjikës dhe mendimeve tuaja. Mos i lini vend inatit, mërzitjes ose mllefit t’ju prishë marrëdhëniet. Fokusohuni te marrëdhëniet dhe bashkëpunimet tuaja sepse jeni të ndikuar nga ky eklips dhe nga periudha që do të vijojë.

Shigjetari – Fillimi i javës premton zgjidhje në lidhje me çështjet ekonomike, shtëpinë, pronën ose një mbështetje që do të zgjidhë një problem që ju ka prishur qetësinë familjare e personale. Eklipsi i hënës në Dem sjell zhvillime në punë, me kushtet në jetën e përditshme dhe në punë për arsye se jeta e përditshme dhe kushtet e punës përcaktojnë cilësinë e jetës. Është në dorën tuaj të përmirësoni cilësinë e jetës së përditshme dhe jo të veproni në mënyrë të tillë që ta prishni dhe të mos jetë kaq e mirë situata për ju. Që mos të ndodhë kjo e fundit mos u ndikoni nga të tjerët, evitoni çdo implikim në prapaskenë e thashetheme dhe kujdesuni për shëndetin.

Bricjapi – Fillimi i javës dhe 3 ditët e para krijon kushte ideale të veproni, të keni arritje në jetën perosnale, të njihni dikë që të krijoni një lidhje afektive me baza të forta, të zgjidhni një problem lidhur me fëmijët, këta të fundit të kenë një të ardhme më të sigurt ose sot e nesër do merrni vendime për investime por gjithnjë të matura dhe të ndërgjegjshme për hapat që do të bëni. Eklipsi në Dem ndikon pozitivisht për ju për të gjitha këto, por do keni shanse në pjesën e dytë të javës të mos veproni, të jeni më të tërhequr dhe të dëgjoni të tjerët, t’ju lini hapësirën të shprehin mendimet e tyre dhe të merrni vendime javën që vjen.

Ujori – Fillimi i javës premton zhvillime shumë të mira në sferën profesionale dhe këto suksese do duken edhe në xhepin tuaj ose mund të keni të ardhura që mund të mos vijnë nga puna, të keni një bashkëpunim që mund të duket si përfitim i madh që do të vijë gradualisht në jetën tuaj. Eklipsi i hënës në Dem ju krijon një shqetësim të brendshëm psikologjik në lidhje me arritjet që doni të realizoni, një presion i shtuar nga puna në lidhje me ku jeni e çfarë keni arritur, mund të keni probleme familjare që mund të ndiheni sikur nuk arrini çfarë dëshironi dhe kjo mund të shkaktojë nervozizëm. Është një fazë kalimtare, kujdes në 3 ditët e fundit të javës dhe do keni gjithë kohën përpara që të realizoni folenë tuaj, një zhvendosje, transferim, diçka lidhur me pronën, shtëpinë e familjen. Brenda Nëntorit duhet të jeni të kujdesshëm por do të keni shanse që të veproni, kryesisht në pjesën e parë të 2024, këto të gjitha do marrin rrugëzgjidhje.

Peshqit – Fillimi i javës krijon kushte shumë të mira edhe për ju, për të marrë vendime në lidhje me punën, një bashkëpunim ose jetën e përditshme apo një plan për të ardhmen. Përfitoni nga pjesa e parë e javës. Eklipsi në Dem ndikon pozitivisht dhe do të merrni vendime që do të sjellin ndryshime në jetën tuaj, me të ardhmen, një projekt, me studime por veproni me maturi dhe me qëllim që të përmirësoni jetën tuaj dhe jo të shkoni në një situatë më poshtë. Mos veproni 3 ditët e fundit të javës ose nëse jeni të detyruar, mendohuni mirë dhe veproni me maturi. Kujdes me investimet dhe studioni, veproni vetëm nëse jeni të sigurtë./tvklan.al