Demokratët marrin edhe një vend tjetër në Senat

13:20 12/11/2022

Kontrolli i Senatit varet nga garat në Nevada dhe Xhorxhia

Një senator demokrat është rizgjedhur në Arizona, duke bërë që partia e presidentit Joe Biden të jetë vetëm një vend larg mbajtjes së shumicës në Senat. Demokrati Mark Kelly mundi kundërshtarin e tij republikan, Blake Masters i cili ende nuk e ka pranuar humbjen.

“Jam i përulur nga besimi që shteti ynë ka dhënë tek unë për të vazhduar këtë punë”, tha Kelly në një postim në Twitter. Fitorja e tij e çon numrin e senatorëve demokratë në 49.

Kontrolli i Senatit tani varet nga garat në Nevada dhe Xhorxhia. Në Nevada numërimi ende vazhdon. Në Xhorxhia raundi i dytë është planifikuar për më 6 Dhjetor.

Nëse të dy partitë do të përfundonin me 50 vende secila dhe për këtë arsye do të ruanin status quo-në, demokratët do të ruanin kontrollin e Senatit, falë votës së zëvendëspresidentes, Kamala Harris.

Kjo është arsyeja pse demokratëve u nevojitet vetëm një vend më shumë për të fituar kontrollin e Senatit.

Klan News