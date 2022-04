Demokratët të përçarë për presidentin

15:42 28/04/2022

Ndryshe nga Sali Berisha që e ka pagëzuar procesin e zgjedhjes së presidentit si ato të ”Cosa Nostras“ , Enkelejd Alibeaj duket i vendosur për t’u ulur në tryezën e negociatave me maxhorancën.

Enkelejd Alibeaj: Ne duam që presidenti i ri të jetë një profil politik dhe jo hermafrodit siç e do Rama që të mos jetë përballur me sfida politike. Duhet ta marrim këtë përgjegjësi dhe ta çojmë përpara këtë proces negociatash, është një test politik për të gjitha palët të marrin pjesë në konsultime që duhet të ndodhin. Ne nuk biem në kurthin e Ramës që të ikim me bisht ndër shalë, jo ne do jemi këtu.

Por çështja e presidentit nuk është e vetmja që ndan Alibeajn me Berishën. Këtij të fundit ia tha prerë se nuk e njeh Kuvendin Kombëtar të 30 Prillit, duke i kujtuar se ka vetëm një PD të drejtuar si i komanduar prej tij, pa u trembur aspak për fatin politik që e pret pas të shtunës.

Enkelejd Alibeaj: Fatin tim e bëj vetë. Sot është ditë e këtij Kuvendi, grupi i PD ka nxjerrë platformën për parimet e bashkimit, ky është libri i shenjtë për demokratët. Çështja është në gjykatë, të presim gjykatën.

Të njëjtin qëndrim e përforcoi jashtë parlamentit edhe ish-Sekretari I Përgjithshëm Gazment Bardhi.

Të shtunën, demokratët mbledhin Kuvendin Kombëtar ku krahas Këshillit të ri do të votohet edhe për ndryshimet në statut që kthejnë automatikisht pa votim deputetët e grupit parlamentar, si dhe të larguarit ndër vite nga kjo forcë politike. Gjithashtu mes datave 21 e 22 pritet të vendoset edhe mbajtja e zgjedhjeve për kreun e ri të partisë.

Tv Klan