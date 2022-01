Demokratët zgjedhin kandidatët përmes primareve

23:03 30/01/2022

Komisioni i Rithemelimit: Pjesëmarrje e lartë në votime

Rreth 14 mijë anëtarë të Partisë Demokratike u thirrën për të votuar përmes primareve kandidatin që do t’i përfaqësojë në zgjedhjet e pjesshme vendore të 6 Marsit për kryetar Bashkie në Shkodër, Durrës, Vorë, Dibër, Lushnjë e Rrogozhinë.

Votimi për kandidatët që më herët kaluan filtrin e Komisionit të Rithemelimit nisi në orën 08:00 të mëngjesit për t’u mbyllur në orën 17:00 të pasdites, ndërsa në Shkodër ai ka shkuar mbi 2 orë përtej afatit për shkak të fluksit të votuesve.

Në përfundim të procesit u shpall fitues Bardh Spahia me një rezultat të thellë me ndjekësit e tij.

“Nuk ka vend për hakmarrje në gjithë impenjimin tonë publik, impenjimit tonë politik, përkundrazi qëllimi im kryesor është pikërisht, përcjellja dhe përfaqësimi i interesit të qytetarëve shkodranë në interesin më të mirë të tyre”.

Një tjetër bashki e rëndësishme ku do ketë zgjedhje në 6 Mars është Durrësi, ku në garë do të jetë urbanisti Ardian Muka.

“Natyrisht është një obligim ndaj gjithë kësaj anëtarësie që ne të bëhemi gati për betejën e radhës, betejën më datë 6 Mars. Unë beso se ne të gjithë bashkë do t’ia dalim”.

Në Dibër fitues rezultoi Përparim Kryemadhi me 424 vota. Ai premtoi të jetë një përfaqësues i të gjithë qytetarëve.

“Bashkohemi të gjithë bashkë për t’i bërë ballë kësaj klike qeverisëse, që ne fakt nuk po qeveris që të kthejmë shërbimet tek qytetarët”.

Ndërsa në Vorë fitoi Lulzim Vrana me 277 vota.

“Unë do jem pranë tyre, unë jam si ata, unë jam me ata dhe do punoj për ta”.

Garën për Bashkinë e Lushnjes e fitoi Elton Bano.

“Besimi që ata më dhanë, përgjegjësia demokratët që më dhanë do të kthehet në një fitore të padiskutueshme në datën 6 Mars”.

Në Bashkinë e Rrogozhinës u shpall fitues Hekuran Xhani me 221 vota, i ndjekur nga Sokol Gosa me 70 vota.

Komisioni i Rithemelimit në Partinë Demokratike tha se pjesëmarrja në këto primare ishte më e lartë edhe se referendumi i zhvilluar në 18 Dhjetor.

