Dëmtime te polakët, Santos ndryshon listën e të grumbulluarve

17:25 05/09/2023

Polonia disa ditë para ndeshjes së 10 Shtatorit me Shqipërinë në Tiranë po has probleme me lojtarët.

Pas shqetësimeve fizike të portierit Shezni janë shtuar edhe dëmtimet e portierit tjetër Skorupsi dhe mesfushorit Zalevski.

Për t’i zëvendësuar, trajneri Santos ka grumbulluar Grabarën dhe Bulkan.

Tv Klan