Dëmtohet Lukaku, humbet derbin me Milanin

22:20 28/08/2022

Një lajm shumë i keq i ka mbërritur trajnerit të Interit nga stafi mjekësor. Romelo Lukaku nuk do të mungojë vetëm në ndeshjen me Kremonezen në mesjavë, por edhe në ndeshjen e fundjavës, në derbin me Milanin. Sulmuesi belg ka pësuar një dëmtim muskulor që mesa duket është më i rëndë se sa ishte evidentuar fillimisht. Nga testet e fundit stafi mjekësor ka vërejtur se Lukaku ka pësuar një tendosje të muskujve në kofshën e majtë.

Sipas mediave italiane mungesa e sulmuesit belg tashmë është e sigurt për të dy ndeshjen e radhës së Serie A, por ka dyshime se ai mund të mos jetë në dispozicion të trajnerit Inzagi edhe për ndeshjen e parë të Champions Ligës, atë kundër Bajernit të Mynihut.

Dëmtimi i Lukakut vjen në momentin më të keq për Interin që vjen nga humbja 3-1 që pësoi në kampionat nga Lacio. Gjithsesi priten ekzaminimet më të imtësishme që do të kryhen të martën për të konfirmuar ekzaktësisht periudhën që do t’i sulmuesit belg duhet për t’u rikuperuar.

