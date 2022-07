Dëmtohet sërish Paul Pogba!

Shpërndaje







12:01 26/07/2022

Francezi do i nënshtrohet operacionit, shtyhet debutimi në ndeshjet zyrtare

Rikthehen makthet e dëmtimeve për Paul Pogba. Francezi do të qëndrojë për të paktën 40 ditë jashtë fushave, duke e nisur me malore eksperiencën e dytë te Juventusi. Mesfushori ka shfaqur probleme me meniskun anësor, një dëmtim serioz që e ka detyruar Pogba për të lënë grumbullimin me skuadrën dhe për të nisur menjëherë rikuperimin.

Allegri do të duhet të bëjë pa francezin jo vetëm në fillimin e kampionatit, por edhe në ndeshjet e para të Champions League. Një ndalesë që, duke parë statistikat e tre viteve të fundit me Manchester United, ndez sirenat e alarmit. Të dhënat në lidhje me Pogban nuk janë ngushëlluese nga ky këndvështrim.

Në sezonin 21/22 francezi luajti 27 ndeshje për një total prej 1782 minutash: ai humbi për shkak të dëmtimit, 18 ndeshje të Premier League dhe 2 duele të Champions League. Në sezonin 20/21 shifrat janë pak më të mira: 2861 minuta të luajtura në 42 ndeshje, një mungesë në Champions League, 3 në Europa League, 9 në Premier League, 2 në FA Cup dhe 1 në Kupën e Ligës.

Më e keqja e tre sezoneve të fundit ishte sezoni 19/20. Vetëm 1608 minuta në fushë u shpërndanë në 22 ndeshje. Mungesa që vijnë për shkak të lëndimeve muskulore në kofshë dhe pulpë, si dhe problemet e vazhdueshme në kyçin e këmbës. Tashmë, Pogba duhet t’i nënshtrohet një operacioni për të nisur intensivisht rikuperimin për t’u kthyer sa më shpejt në fushë.

Klan News