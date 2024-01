Dënim i ashpër për të atin e Kristian Shpendit

15:18 09/01/2024

Dhunoi portierin, i ndalohet të futet në stadium për 3 vite

Limani, i ati i dy futbollistëve të kombëtares Shpresa, Kristjan dhe Stiven Shpendi ka marrë një denim të rëndë nga autoritetet italiane.

Tentativa e tij për të goditur një futbollist në përfundim të ndeshjes së Serie C, Çezena-Olbia është konsideruar e rëndë nga kuestori Claudio Mastromattei që e ka penalizuar që për tri vite të mos futet në asnjë vend ku zhvillolhen aktivitete sportive dhe miqësore, si në Itali, ashtu edhe jashtë.

Kjo do të thotë se Liman Shpendi nuk do të shikojë djemtë e tij që të luajnë për 36 muaj si me ekipet e tyre, Cezenën dhe Empolin, ashtu edhe me përfaqësuesen kuqezi të 21-vjeçarëve.

Më 7 Janar në stadiumin “Manuzzi”, në përfundim të takimit Çezena-Olbia, ai tentoi të godiste me grusht portierin e skuadrës mike, Filippo Rinaldi.

Portieri nuk bëri denoncim në lidhje me këtë ngjarje.

Liman Shpendi kërkoi falje për veprimin e bërë, ndërsa tregoi se ishte nervozuar për shkak të një dëmtimi që Rinaldi i bëri të birit, Kristjanit, duke e detyruar të linte ndeshjen.

Veprimi i tij absurd solli reagime në Itali e jo vetëm!

