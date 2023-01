Dënohen me 2 vite burg Mijallkov dhe Thaçi

16:40 23/01/2023

Nëse Apeli nuk miraton vendim deri në prill, Mijallkov i shpëton përgjegjësisë

Ish-drejtori i DSK-së, Sasho Mijallkov, kryetari i PDSH-së, Menduh Thaçi dhe ish-anëtarët e KSHZ-së, Bedredin Ibraimi, Vlatko Sajkovski, Sasho Srcev dhe Anita Stefanovska u dënuan me nga dy vite burg për rastin “Titanik 2”, për të cilin, Gjykata Penale Shkup, shpalli sot aktvendimin.

Mijallkov dënohet për veprën penale “marrje e shpërblimit për ndikim të paligjshëm”, ndërsa të tjerët për “shkeljen e të drejtës së votës”. Aktvendimi është i shkallës së parë dhe që të bëhet i plotfuqishëm, duhet ta konfirmojë edhe Gjykata e Apelit. Nëse aktvendimi nuk bëhet i plotfuqishëm deri në Prill, atëherë vepra për të cilën akuzohet Mijallkovi vjetërsohet dhe ai i shpëton përgjegjësisë. Prokurori i rastit Gavril Bubevski tha se, dënimi i shqiptuar është në kuadër të kornizave ligjore dhe nuk planifikon që të dorëzojë ankimim, në mënyrë që të shkurtohet afati i vendimit nga ana e Gjykatës së Apelit dhe lënda të ketë epilog deri në Prill.

“Duke pasur parasysh se, çdo procedurë për ankimimi, kur ka ankimim nga të dyja palët lëndë veç më rëndohet. Në këtë rast, nga ana e prokurorisë unë nuk do të dorëzoja asnjë ankimim në lidhje me dënimin dhe mendoj se është në korniza të asaj që është e paraparë me ligj, ndërsa pikërisht edhe ajo që të pengohet prolongimi i procedurës që Apeli të mund të vendos në afatet e parapara ligjore”, tha ai.

Ndryshe nga Bubevski, pala mbrojtëse planifikon të dorëzojë ankimim dhe është e bindur se Gjykata e Apelit do të vendos sërish në favor të tyre.

“Një aktvendim i këtillë nuk mund ta përballojë kritikën ligjore të mbrojtjes të paraqitur përmes ankimimit, për të cilën vlerësoj se Gjykata e Apelit do ta pranojë dhe ose do ta shfuqizojë aktvendimin e shkallës së parë, ose do të caktojë diskutim kryesor në të cilën do të vendos me meritë për këtë lëndë penalo – juridike. Ligji thotë se, vendimi i Gjykatës Administrative ma fuqi ligjore. Është jashtë mendjes që ne duam apo blejmë kohë. Këtu nuk ka vepër. Vetë aktvendimi i Gjykatës së Apelit tregon qartë se, nuk ka vepër për asnjërin nga të akuzuarit”.

Ky është aktvendimi i dytë i rastit “Titanik 2”, pasi Gjykata e Apelit shfuqizoi aktvendimin e Gjykatës Penale të shpallur në vitin 2019, me të cilin Mijallkov ishte dënuar me 3 vite burg, Thaçin me 3 vite e 2 muaj, ndërsa dënime me burg kishin marrë ish të akuzuarit e ish anëtarët e KSHZ-së. “Titanik 2” ka të bëjë me parregullsitë në zgjedhjet lokale të vitit 2013.

Sipas aktakuzës, Mijallkov përmes liderit të PSDH-së, Menduh Thaçi, ka urdhëruar që bashkë partiaku i këtij të fundit nga KSHZ, të votojë për anulimin e votimit të rregullt në vend votimin në Strumicë, në interes të Vasil Peshevit nga VMRO – DPMNE, në dëm të kandidatit të atëhershëm, Zoran Zaev.

Klan Macedonia