Mahek Bukhari (majtas) dhe mamaja e sa, Ansreen Dënohen me burgim të përjetshëm influencerja e TikTok-ut dhe mamaja e saj

23:34 01/09/2023

Një influencere në rrjetet sociale dhe mamaja e saj janë dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e dy personave në Britaninë e Madhe. Për të realizuar krimin, dy gratë, Mahek dhe Ansreen Bukhari, punësuan disa persona të tjerë. Makina e viktimave u përplas dhe për pasojë doli nga rruga. Për shkak të impaktit të fortë, Saqib Hussain dhe Hashim Ijazuddin, të dy nga 21 vjeç, humbën jetën.

Krimi i rëndë ndodhi pas një ndjekjeje me makina në Leicestershire. Hussain kishte kërcënuar 46-vjeçaren Ansreen se do të zbulonte marrëdhënien intime që kishin pasur bashkë. Në gjykatë u zbulua se ngjarja ishte një histori “dashurie, pasioni dhe zhvatjeje”.

Mahek, vajza e Ansreen, vetëm 24 vjeçare, një yll TikToku u përcaktua nga gjykatësi si tërësisht e “fiksuar pas vetes” dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Ajo duhet të vuajë të paktën 31 vite e 8 muaj në burg për të kërkuar më pas të drejtën për të dalë me kusht. Sipas gjykatësit, mamaja Ansreen, do duhet të vuajë të paktën 26 vjet e 9 muaj burg që të kërkojë lirinë me kusht.

Për dënimin e tyre prova më e fortë ishte një video. Në gjykatë u zbulua se nënë e bijë kishin bindur Hussain për një takim në një parking. Në këtë takim, atij i ishte premtuar se do t’i kthenin 3 mijë Paund që ai pretendonte se i kishte shpenzuar me Ansreen gjatë lidhjes së tyre. Po ashtu ato kishin planifikuar që të merrnin celularin e tij sepse besonin se ai mbante imazhe nudo të Ansreen, të cilat kërcënonte se do t’i bënte publike.

Sidoqoftë, ndaj Hussain dhe shokut të tij Ijazuddin ishte bërë një kurth nga një bandë e maskuar e rekrutuar nga nënë e bijë. Viktimat u ndoqën me shpejtësi nga makina ku qëndronin grupi i maskuar dhe një tjetër ku ishin nënë e bijë. Në fund ata u përplasën me një pemë dhe makina shpërtheu në flakë.

Hashim Ijazuddin dhe Saqib Hussain

“Prokuroria e përcaktoi këtë rast si një histori dashurie, fiksimi dhe zhvatjeje dhe kishin të drejtë. Kishin po ashtu të drejtë që e kategorizuan këtë rast si vrasje gjakftohtë”, tha gjyqtari Timothy Spencer.

Gjyqtari tha se TikTok dhe Instagram ku Mahek Bukhari kishte dhjetëra mijëra ndjekës ishin thelbi i këtij rasti.

“Fama jote e pakuptimtë gjatë karrierës si influencere, të ka bërë plotësisht të fiksuar pas vetes”, i tha ai të resë. E pasi gjyqtari Spencer i tha këto fjalë dhe ndaj saj nisi shqiptimi i dënimit, influencerja puthi me dorë të atin, që ishte i pranishëm në gjyq.

Sa i përket nënës, gjyqtari tha se asaj i “mori koka erë” për shkak të famës së vajzës.

“Jeni më e rritura në këtë grup dhe duhet të silleshit si e tillë, por keni lejuar që shqetësimi juaj, i kuptueshëm rreth kërcënimit për ekspozim, t’ju heqë çdo gjykim racional”, tha gjyqtari.

Në seancë gjyqësore ka qenë edhe babai i Ijazuddin. Ai u shpreh se djali i tij është i pafajshmi në këtë rast dhe se kishte shkuar për të shoqëruar mikun e tij në takim.

“Ata e lanë atë dhe mikun e tij që të digjeshin”, tha ai.

Ndërsa familjarët e Hussain thanë se prindërit e tij janë kthyer si dy trupa të pajetë pas ngjarjes. Gjatë seancës u zbulua se Hussain kishte marrë policinë në celular teksa ndiqej me makinë.

“Janë disa persona që po më ndjekin. Kanë maska. Po tentojnë të më nxjerrin jashtë rruge”, shprehej ai dhe direkt pas kësaj u dëgjua një e bërtitur ndërsa thirrja u ndërpre.

Për gjyqtarin kjo ishte një nga provat më të rënda që kishte dëgjuar ndonjëherë.

Në lidhje me ngjarjen janë dënuar me burgim të përjetshëm edhe Rekan Karwan 29 vjeç dhe Raees Jamal 23 vjeç. Ky i fundit po vuante edhe një dënim për përdhunim.

Ndërsa Ameer Jamal, 28 vjeç dhe Sanaf Gulamustafa, 23 vjeç u dënuan me 14 vjet burg. Natasha Akhtar mori 11 vite e 8 muaj burg mbi supe për këtë ngjarje./tvklan.al