Gjykata e Apelit të Krimeve të Rënda dënoi me 2 vite e 8 muaj burg ish zv/drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve, Iljaz Labi.

Labi u dënua për veprën penale të korrupsionit.

Gjykata e Apelit dënoi me 2.6 vite burg Eridian Laskajn, me 2 vite burg Nexhmi Ballën ndërsa Ylber Kalaja me 2.6 vite liri me kusht. /abcnews.al