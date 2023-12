Dënohet me dy vite burg Lefter Alla

14:05 28/12/2023

Ish-kryebashkiaku i Bulqizës u shpall fajtor për shkelje në një tender

Gjykata e Posaçme shpalli vendimin për dënim me burg për ish-kryebashkiakun e Bulqizës, Lefter Alla. Togat e zeza e dënuan Allën me 3 vite heqje lirie, për shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë në tendera. Për shkak të gjykimit të shkurtuar Alla do të vuajë 2 vite burg. Në vendimin e Gjykatës së Posaçme theksohet që Alla për 5 vite nuk ka të drejtë të ushtrojë funksione publike.

Ish-kreu i Bashkisë Bulqizë rezultoi fajtor pasi favorizoi të afërmin e tij, Aqif Konesha, duke i dhënë tenderin me vlerë 3 milion Euro. Konesha, u dënua me 2 vite burg, por nga gjykimi i shkurtuar do të vuajë vetëm 1 vit e 4 muaj burg.

Me burg u dënua edhe ish-nënkryetarja e Bashkisë Enkeleda Lleshi, por që iu konvertua në shërbim prove. Dënime morën edhe të pandehurit e tjerë, një pjesë e të cilëve për shkak të paraburgimit e shlyen dënimin.

Krahas dënimit të pandehurve iu komunikua nga gjykata që nuk mund të ushtrojnë funksione publike për një periudhë kohore, nga 3 deri në 5 vite.

10 personat mes tyre dhe Alla u arrestuan në 15 Mars të këtij viti, për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim detyre mbi dyshimet e abuzimit në një tender me vlerë 3 milionë Euro. Megjithatë Alla pretendon se akuza e shkeljes së barazisë në tendera e ngritur nga SPAK është e pabazuar dhe në shkelje të ligjit.

Dënimet nga Gjykata e Posaçme:

Enkeleda Lleshi – 1 vit e 8 muaj (konvertohet në shërbim prove)

Rubin Kola – 1 vit e 2 muaj (lirohet pasi i shleu me paraburgim)

Arsen Gjoka – 1 vit e 2 muaj burg (lirohet pasi i shleu me paraburgim)

Kujtim Zogu – 1 vit e 2 muaj burg (lirohet pasi i shleu me paraburgim)

Leonard Daci – 1 vit e 2 muaj burg (konvertohet në shërbim prove)

Lefter Alla – 2 vite

Erion Isaku – 2 vite burg

Rasim Daci – 1 vit e 8 muaj

Aqif Konesha – 1 vit e 4 muaj

Dali Gazidedja – 1 vit (konvertohet në shërbim prove)

Klan News