Denoncimi i Stop/ Firma e ujësjellësit dëmton lumin e mbrojtur në Kuçovë, polica dhunon banorët

Shpërndaje







21:15 23/03/2023

Prej dy vitesh, banorët e Lumasit Berat, kanë dalë në protesta kundër projektit të ujësjellësit të bashkisë Kuçovë, pasi siç thonë ata, e gjitha zona ka ujë dhe lumi Sinec është monument natyror, që duhet mbrojtur.

Emisioni Stop në Tv Klan ka trajtuar këtë histori. Çështja është në gjykatë dhe banorët thonë se në fundin e Shkurtit 2023 ka përfunduar leja e dhënë për ujësjellësin.

Jo vetëm kaq, por policia ka ushtruar dhunë ndaj banorëve të cilët kishin dalë për të protestuar dhe për të mos lejuar firmën të punonte në një zonë të mbrojtur.

“Policia ka ushtruar dhunë, na tërhiqet sikur tërhiqej litari 20 metra, gra të gjitha. Kush i binte me majën e këpucës. Zvarrë”, thotë një banore.

“Ne donim të merrnim kabllin që mos punonin ata dhe u fut policia në rresht, ata tërhiq kabllin, tërhiq ne. Ata tërhiq, neve tërhiq. U këput kablli në gjysmë edhe pastaj na dhunuan”, thotë një tjetër banore.

“Një Luan Mema nëndrejtor i Policisë së Beratit, u hoq dhe si punë miku dhe u shkelte syrin atje, një bashibozuk mund të themi, kriminel, dhe pastaj shkeli syrin dhe shtinin me shkelm grave. 10 të plagosur patëm. Një Lefter Lefteri, Lefter Kollçaku e ka ai po i them unë Lefter Lefteri, se ka ardhur dhe nëpër shtëpira natën. Donte të na merrte peng neve. Polic. Do na merrte, do rrifte, çfarë do bënte. Ai e dinte. Ja kjo është policia”, denoncon një banor i tretë.

“Desh na vdiq një banori jonë. I shtin polici gruas me shkelme nga mbrapa”, tha një tjetër banore.

Por punimet po kryhen jashtë afatit. Policia e Kuçovës dhe shefi i saj, Ermir Gerxhani, përdoren nga firma që po kryen punimet, duke ushtruar dhunë në protestat e banorëve.

Shefi i Policisë Kuçovë, Ermir Gerxhani: Me komunikimin që patëm prapë me Kryetarin e Bashkisë thotë që ne jemi brenda afatit, jemi me leje, me të gjitha letrat në rregull.

Stop mësoi gjithashtu se shefi i policisë dikur ka punuar edhe në policinë private të vetë firmës Salillari.

Shefi i Policisë Kuçovë, Ermir Gerxhani: “Kjo është fakt e nuk është asgjë, për t’u sqaruar, për një periudhë kohe drejtues teknik i policisë private dhe jam shkëputur jam rikthyer në polici”.

“Stop” ka konstatuar gjithashtu që firma Salillari nuk ka një leje mjedisi për të kryer punime në zonën afër burimit të lumit Sinec. E megjithatë firma po shkatërron edhe burimin.

Drejtori i Urbanistikës, Bashkia Kuçovë: Leja e mjedisit është pa afat, është në objekt në tërësi. VLM-ja njëherë del, nuk del me afat. Ligjërisht, kjo leje e ka filluar veprimin e saj në 12.03.2021, ditën kur është bërë njoftimi i fillimit të punimeve, që është ky këtu. 12.03.2021 ja ku e kam në dorë, është njoftimi i fillimit të punimeve, qoftë nga supervizori, nga kontraktori.

Çështja shkoi në SPAK, por SPAK-u për moskompetencë ia kaloi hetimin Prokurorisë së Beratit, e cila prej vitesh nuk bën asnjë lëvizje dhe prokurori i çështjes thotë se dosjen e ka nën hetim. /tvklan.al