Denoncimi i Stop për abuzimin seksual me vajzën, reagon Policia e Elbasanit

11:54 15/02/2023

Pas denoncimit nga emisioni Stop në Tv Klan të një rasti abuzimi seksual të një vajze me probleme mendore nga një 70-vjeçar, ka reaguar Policia e Elbasanit.

Në një njoftim për mediat, Drejtoria e Policisë Elbasan thotë se i ka kryer të gjitha veprimet hetimore dhe procedurale pas denoncimit të bërë nga nëna e vajzës.

Stop denoncoi dje se ky rast tragjik u manipulua nga Policia e Cërrikut dhe familja e vajzës u la për 12 orë në Komisariatin e Cërrikut me pretekstin e procedurave.

“Menjëherë sapo shtetasja V. C. ka kallëzuar në ambientet e Komisariatit të Policisë Cërrik, mbi dyshimet e saj se shtetasi F. H. kishte kryer marrëdhënie seksuale me dhunë, me vajzën e saj 20 vjeçe që vuan nga probleme të shëndetit mendor, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Cërrik kanë regjistruar kallëzimin, kanë referuar materialet në Prokurorinë e Elbasanit dhe në drejtimin e kësaj prokurorie, kanë kryer një sërë veprimesh hetimore, me qëllim zbardhjen e plotë të këtij rasti dhe të përgjegjësisë penale të shtetasit F. H.

Veprimet hetimore për zbardhjen e këtij rasti, të drejtuara nga Prokuroria, kanë qenë në përmbushje të plotë të detyrave funksionale dhe konform procedurave standarde e ligjore. Këto veprime kanë konsistuar në: ndalimin e shtetasit F. H., marrjen në pyetje të 20-vjeçares, në prani të psikologut, marrjen në pyetje të shtetasve V. C. dhe F. H., ballafaqimin e deklarimeve të këtyre 3 shtetasve, si dhe kryerjen e ekspertizës mjeko-ligjore, me qëllim zbulimin e së vërtetës mbi këtë rast”, njofton Drejtoria e Policisë së Elbasanit.

Sipas kësaj drejtorie, të gjitha veprimet e bëra prej tyre u referuan në Prokuroria dhe gjykata e la në detyrim paraqitje 70-vjeçarin.

“Konkluzionet e këtyre veprimeve hetimore, janë referuar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan e cila ka vendosur procedimin në gjendje të lirë të shtetasit F. H., 70 vjeç, banues në Belsh. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan i ka caktuar 70-vjeçarit, masën e sigurisë “Detyrim paraqitjeje”. Policia e Elbasanit siguron qytetarët dhe median se veprimet e kryera, me qëllim hetimin dhe zbardhjen e paligjshmërive, janë në përmbushje të plotë të detyrave funksionale të Policisë së Shtetit. Gjithashtu, fton qytetarët dhe median që të denoncojnë çdo paligjshmëri duke iu garantuar reagim ligjor, të menjëhershëm dhe të paanshëm”, përfundon komunikata e Policisë Elbasan. /tvklan.al