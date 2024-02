Denoncimi në “Stop”, arrestohet mashtruesi

14:58 02/02/2024

Mirvjen Nino u premtonte dokumenta angleze qytetarëve kundrejt shumave të parave

Mirvjen Nino nga Berati është vënë në pranga nga policia pasi dyshohet se mashtronte qytetarë të ndryshëm për t’i pajisur me letra angleze, në këmbim të shumave monetare. Nino u arrestua pasi u denoncua pas denoncimit nga emisioni Stop në Tv Klan. Prokuroria e Tiranës me anë të një njoftimi zyrtar bën me dije se ai dyshohet se ka konsumuar elemetë të veprave penale “Mashtrimi” dhe “Ndihma për Kalim të paligjshëm të kufijëve”.

Stop në Tv Klan trasmetoi një investigim ku tregonte se si Mirvejn Nino u kishte marrë para dy qytetarëve të ndryshëm, nëpërmjet mashtimit. Një qytetar nga Fieri rrefeu publikisht se vëllai i tij që jetonte prej prej disa vitesh në Angli, ishte pa dokumente. Atje ai ishte njohur me Ninon dhe ky i fundit i premton se do i sigurojë dokumente angleze, nëpërmejt mastesës. Mirvjen Nino dyshohet se i ka marrë me anë të mashtrimit shumën prej 30.000 pound.

Personi i interesuar për dokumentet kërkoi paratë mbrapsht, por Mirvjen Nino përdor skemën e kallëzimit në zyrën e emigracionit për të gjithë ata që kërkonin paratë, pasi nuk ishte kryer procedurat.

Gjithashtu pranë emisionit “Stop” pas transmetimit të këtyre pamjeve, ka dërguar sms dhe një tjetër person me vendbanim në Angli, duke denoncuar se Nino me të njëjtën skemë, i ka marrë 10.000 pound.

Prokuroria bën me dije se pas trasmetimit të emisionit në datën 1 shkurt janë kontaktuar gazetarët e emisionit, janë administruar pamjet filmike dhe u kontaktuan qytetarët duke marrë kallëzimet përkatëse.

