Stop | Denoncuan abuzimin seksual të vajzës, policia i mban 12 orë në komisariat ndërsa prokuroria nuk bën asnjë lëvizje

21:20 14/02/2023

Emisioni “Stop” denoncoi këtë të martë rastin e abuzimit seksual me një 20-vjeçare nga fqinji i saj. Ky rast tragjik u manipulua nga Policia e Cërrikut dhe familja e vajzës u la për 12 orë në Komisariatin e Cërrikut me pretekstin e procedurave.

“Në Komisariatin Elbasan nuk më pranuan, nuk ke të drejtë se jeton në Belsh. Nuk ma morën kallëzimin. Nuk e di kush ishte ai personi aty, por tha nuk kam të drejtë të marr. Isha bashkë me vajzën. Pastaj më tha që do shkosh në Cërrik. Ishte ora rreth nëntë e gjysmë e mëngjesit. Atje më ka pritur një zotëri. Ndenjëm nga ora 10 e gjysmë deri në 11 e gjysmë të darkës. Pritëm psikologen, erdhi psikologia, iku. Nuk e di pse kaq shumë. Kemi ndenjur, as ha, as pi, asgjë fare”, tha denoncuesja.

Në fund ata u shantazhuan brenda komisariatit, ku u lanë të përballeshin me abuzuesin, i cili në mënyrë të çuditshme u la i lirë.

“Atë ditë që bëra kallëzimin, e kanë marrë, e kanë futur brenda, ndërkohë që ne na merrnin në pyetje, gocën edhe mua bashkë. Pas orës 10 e gjysmë të darkës, kemi ndenjur në komisariat. Asgjë, rezultate nuk po shihnim. Më në fund zotëria (Ferit Hysa) del para meje. Ikën për shtëpi. I kam thënë shefit që si ka mundësi. Më tha 2-3 ditë maksimumi do ta hetojmë në gjendje të lirë pastaj do të marrim masa do ta marrim brenda. Me mirëbesim ika, erdha në shtëpi. Prit se po merret, hiç asgjë”, u shpreh denoncuesja.

Pas policisë, manipulimi i rastit vazhdoi tek mjeko-ligjori dhe Prokuroria e Elbasanit. Prokurori Mustafa Turku, ka 7 muaj, që nuk bërë asgjë për të zbardhur këtë rast abuzimi.

“Kemi bërë vizitën tek mjeku ligjor në Elbasan. Kaloi një javë dhe isha në tension, ka dalë, s’ka dalë. Kam vajtur kam takuar Altinin, personalisht në zyrë. Më ka pritur, filloi që jo po kështu, jo po ashtu. E kaloi çështjen në politikë. Ça do fitosh ti, jo po është kot, ja u fut ai gjashtë mua, nuk fiton asgjë… Tha unë përgjigjen e kam nxjerrë, goca është e zhvirgjër tha brenda këtij afati, përgjigjen e kam çuar tek prokurori dje. Tek prokurori isha dje dhe përgjigja nuk ka ardhur. Jo po kam mesazhe me prokurorin. Zoti Turku nuk ka bërë asgjë. Fare, asgjë. Jam e shqetësuar pse prokurori nuk më pret të më japë një informacion. Kam vajtur tre herë, një herë më ka pritur, dy herë më ka refuzuar pritjen”, tha denoncuesja.

“Çështja është në hetim akoma. S’ka gjë për momentin”, tha prokurori Turku në një komunikim me gazetarin e “Stop”.

Ndërkohë, Saimir Kodra paralajmëroi se kësaj çështje “Stop” do t’i rikthehet sërish.

“E neveris këtë vend që e bëjnë këta njerëz kështu. E kanë katandisur këtë vend në një mizerabilitet neveritës, të tmerrshëm. Pse? Sepse do kohë ai të hetojë. Sepse dell më përpara nga policia ai që përdhunoi vajzën me të meta mendore se vetë vajza dhe nëna që po jepnin dëshmi. Sepse i thotë mjeku ligjori, po lëre mbylle këtë muhabet tani. Ky është një paralajmërim qytetar dhe jo të fortës, që do t’i rikthehem kësaj situate përsëri me fakte dhe argumente të thëna qartë dhe pastër, atë që prokurori nuk po e bën dot ka 6 muaj”, tha drejtuesi i emisionit “Stop”, Saimir Kodra./tvklan.al