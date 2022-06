Dentistja shqiptare arrestohet për vrasje në Belgjikë

15:43 14/06/2022

Dyshohet se vrau bashkëjetuesin e saj 45 vjeç

Një dentiste shqiptare është arrestuar nga policia belge si e dyshuar kryesore për vrasjen e një ish-piloti belg, me të cilin bashkëjetonte.

Mediat belge shkruajnë se emri i shqiptares është Monika, mbiemri i së cilës nis me S. dhe është 46-vjeç. Dyshime ka se ajo është autorja e vrasjes së 45-vjeçarit Robi Klas, trupi i të cilit u gjet i pajetë mëngjesin e 20 Majit në shtrat në banesën e tij në qytezën Lumen në veri të vendit.

Siç njoftojnë mediat belge, ai u gjet i vdekur nga asfiksia pasi kokën e kishte të mbuluar me një qese. Në gjakun e viktimës u gjetën substanca të pazakonta që shkaktojnë dehje, duke iu referuar dokumenteve hetimore.

Të gjitha dyshimet bien mbi 46-vjeçaren me origjinë nga Pogradeci, e cila kishte vetëm një vit që ishte shpërngulur në Belgjikë, me të cilën Klas do të martohej. Mediat shkruajnë se shqiptarja kishte dhënë edhe një intervistë, që gjendet në Youtube.

